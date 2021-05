green

Ana del Castillo se pronunció por primera vez sobre el paro nacional y la reforma tributaria, pero sus declaraciones no gustaron mucho a sus seguidores, quienes pensaron que ella estaría de acuerdo con las manifestaciones.

La cantante habló sobre las protestas luego de que en la última foto que publicó, las personas que la siguen por su carrera musical le pidieran expresarse en contra de la reforma tributaria y hasta salir a marchar.

La joven, quien se ha mostrado en presentaciones con público y departiendo con algunos amigos y familiares en celebraciones privadas, expresó que ella no sale a las calles para cuidar su salud.

“Primero, no salgo a marchar porque no me va a dar COVID. Segundo, qué hago yo dañando cosas en la ciudad, no sé. Tercero, si yo hablo de la reforma es malo y si no hablo es malo; si digo las cosas como a mí me gustan también se sollan, entonces mejor no digo nada”, dijo en sus historias de Instagram.

Posteriormente, cuando vio que las personas respondían negativamente por sus palabras, ella les dejó otro mensaje en las que las enfrentó sin titubeos.

“Y para todos los que critican pueden comerse una reverenda plata de caga. Si ahora soy o no soy prudente es mi problema. Ahora salen las que más son prudentes señalando. Las que más tienen a Cristo en su corazón. Las que no pecan. Las que jamás han tomado. Las santas. Así es como nos damos duro. No voy a tener ninguna consideración. Las voy a mandar a comer mondá“, expresó.

Ana del Castillo ha ganado gran popularidad en redes sociales por su voz, su incursión en el vallenato y algunos de sus escándalos sobre los escenarios. Uno de los últimos sucedió hace unas semanas cuando su colega Jean Carlos Centeno la regañó por unas palabras que expresó en una presentación.

Mensaje de Ana del Castillo sobre el paro nacional

Aunque muchos otros artistas han mostrado su radical oposición a esta decisión que el presidente Iván Duque ya ordenó retirar, mientras que buscan otra salida económica.

No obstante, en varias ciudades las personas continúan manifestándose contra el actual gobierno, pero ella mantiene su posición de no opinar y hasta defenderse de las personas que la criticaron por enfocar sus palabras en los hechos de vandalismo y no en las reivindicaciones sociales que buscan miles de colombianos en las calles.