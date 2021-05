Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali, confirmó el fallecimiento de Nicolás Guerra en medio de las manifestaciones que se realizaron en la noche de este domingo en el barrio Siete de Agosto. Según algunos testigos, el joven artista fue agredido por el Esmad.

Ante esta triste noticia, Luisa Fernanda W decidió romper el silencio y habló por primera sobre la situación que está viviendo Colombia. La creadora de contenidos aprovechó y le pidió al Gobierno Nacional que pare con esta “masacre”.

“Por Nicolás y todas las víctimas. Hoy quiero alzar mi voz y decirles que no podemos permitir y justificar tantas muertes. No se necesita saber mucho para ver lo que está pasando. Con solo ver lo que está sucediendo es suficiente para decir no más masacres”, señaló.