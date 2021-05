Una vez más, René Pérez, más conocido como Residente desde que estaba en la agrupación Calle 13, dio muestra del buen corazón que tiene y de su interés por darle visibilidad a lo que está pasando en el país, como lo hizo desde el pasado 28 de abril.

En su cuenta de Instagram, el artista puertorriqueño hizo un Instagram Live con la familia de Lucas Villa, el joven baleado en Pereira y que aún lucha por su vida en un centro hospitalario, según el último parte médico.

(Vea acá: Canción ‘El aguante’, de Calle 13, usada por protestantes, tiene advertencia en Colombia)

Por más de media hora, Residente charló con Sitsy, Sol, Danesha, tres hermanas, y Santiago, único hermano de Lucas Villa; todos familiares por parte de mamá, quienes también viven en la capital de Risaralda.

La intención del cantante, quien hace unos días se unió a una transmisión en vivo e hizo mucho más visible la situación que estaba viviendo Cali, era la de dar a conocer más de la vida de este hombre 37 años que fue baleado luego de estar todo el día manifestándose de manera pacífica por las calles de esa ciudad.

Junto a estos familiares de Lucas, Residente hizo algunas reflexiones sobre las manifestaciones de las que él ha participado, mientras que las hermanas de este joven le contaron a los espectadores cómo vivieron la situación desde que conocieron que había recibido unos impactos de bala.

Aunque la mayoría de la charla fue muy amena y constructiva, cuando estaba por despedirse, el artista puertorriqueño no pudo ocultar sus sentimientos por conocer el entorno en el que vive este hombre.

“Para mí es un honor y cuando Lucas esté bien me avisan y nos conocemos. Vienen a Puerto Rico y conocen a mis hermanos porque somos una familia como la de ustedes. Me da mucho sentimiento, bien cabrón porque me pongo en el lugar de ustedes. Perdonen porque a mí no me gusta hacer esto”, dijo ya con los ojos aguados.