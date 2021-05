green

Laura Acuña estrenó en YouTube un nuevo programa que venía anunciando hace un par de días y en el que trabaja con varias personas que la acompañaron en su larga etapa con RCN, canal al que ya renunció con una sentida carta de despedida.

Acompañada de la periodista Cristian Estupiñán [vea acá quién y quién paga por su nuevo programa], Laura habló con Alejandro Riaño y María Manotas, su esposa, en este primer programa que en menos de 24 horas superó las 10 mil visualizaciones.

Uno de los temas de los que hablaron estos dos expresentadores de RCN fue su paso por ese canal. Con su particular estilo, Riaño bromeó sobre las personas que encontró en el set de grabación, que es el hotel Sheraton, de Bogotá.

(Vea acá: Laura Acuña habla de libertad que no le daban en RCN y tiene en su nuevo programa)

“Están pagando muy bien porque tiene un equipo grandísimo“, fue lo primero que dijo el humorista bogotano al entrar a escena. “Se sacó a todo RCN también ¿no?“, dijo el creador de ‘Juanpis González‘ entre risas mientras que contaba: “me encuentro a todos y me dicen ‘hola me sacaron del canal. Acá estoy“.

Riaño, de quien una presentadora de ese canal de televisión habló mal hace unos días, no hizo más burlas sobre RCN, aunque en la misma charla recordaron que él se negó a llevar su programa ‘The Juanpis Live Show’ a televisión, siendo uno de los primeros en apostarle al mundo digital, como ahora lo hace Laura Acuña, aunque también la vinculan con un programa en Caracol Televisión.

Alejandro Riaño cuenta que casi se separa en pandemia

Además de contar cómo va su rol profesional, en el que hace fuertes críticas a la clase política y otros proyectos con ‘Juanpis González’, el comediante y su esposa hablaron de su rol como padres y la dura etapa que vivieron en pandemia.

Ellos se enteraron de la llegada de sus mellizos, que ya cumplieron casi tres meses de nacidos, cuando vivían una crisis matrimonial en la que estaban pensando en separarse.

“El vamos a hablar fue en pandemia, super sofocados. Yo estaba muy metido en el tema político y estábamos muy desconectados. Yo le decía ‘de pronto no nos funcionó, pero bueno tenemos a Mati. Igual vamos a estar de por vida y te amo. Lo mejor es que hagamos las cosas bien, etc’. De pronto ella me dice ‘no se va a poder. Estoy embarazada’”, contaron en el programa de Laura Acuña.

Aunque para ese momento ya tenían a su hija mayor, la llegada de estos dos nuevos bebés fue el inicio de una nueva etapa en su vida que no los mantiene desconectados de la realidad del país porque continúan marchando y haciéndose escuchar, pero sí les permite enfocarse en otras cosas.