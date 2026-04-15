Laura Acuña volvió a captar miradas en redes sociales al compartir un mensaje cargado de entusiasmo por su nueva etapa personal. Con una frase en la que celebra viajes y recorridos por Colombia, dejó ver que este 2026 estará marcado por experiencias en carretera y nuevos planes junto a su nuevo vehículo.

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“Con la nueva bebé. Por un año más de paseos y carreteras de mi hermosísimo país. Y lo que viene”, escribió en su mensaje la presentadora a la vez que compartió una fotografía del interior del vehículo.

La reacción de sus seguidores no se hizo esperar. Varias figuras del entretenimiento, entre ellas Claudia Bahamón, se sumaron con mensajes positivos, resaltando el crecimiento constante de la presentadora, quien ha consolidado su trayectoria en televisión y plataformas digitales.

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“Felicitaciones, Laurita, muy hermosa la camioneta y más hermosa la modelo dueña de la camioneta” y “qué maquinón, por Dios, bonito el carro”, fueron algunos de los comentarios.