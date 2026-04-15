Laura Acuña volvió a captar miradas en redes sociales al compartir un mensaje cargado de entusiasmo por su nueva etapa personal. Con una frase en la que celebra viajes y recorridos por Colombia, dejó ver que este 2026 estará marcado por experiencias en carretera y nuevos planes junto a su nuevo vehículo.
“Con la nueva bebé. Por un año más de paseos y carreteras de mi hermosísimo país. Y lo que viene”, escribió en su mensaje la presentadora a la vez que compartió una fotografía del interior del vehículo.
La reacción de sus seguidores no se hizo esperar. Varias figuras del entretenimiento, entre ellas Claudia Bahamón, se sumaron con mensajes positivos, resaltando el crecimiento constante de la presentadora, quien ha consolidado su trayectoria en televisión y plataformas digitales.
De acuerdo con el post, se trata de la GWM Tank 500, un modelo que combina potencia y tecnología, con más de 340 caballos de fuerza y una transmisión de nueve velocidades. Su precio en Colombia puede superar los 300 millones de pesos.
Además de su rendimiento, el vehículo también resalta por sus detalles en el interior, donde predominan acabados de alta calidad y funciones pensadas para hacer más cómodos los recorridos largos. Este tipo de elementos refuerzan su perfil dentro del segmento premium.
Más que un simple carro, para Acuña se convirtió en la protagonista de su publicación, acompañando el mensaje con el que anticipa un año lleno de viajes.