Dolly Martínez, reconocida por su participación en el programa ‘Kilos mortales’, falleció el pasado 11 de abril de 2026 a los 30 años, tras enfrentar complicaciones de salud que la mantenían hospitalizada.

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La noticia fue confirmada por su hermana, Lindsey Cooper, a través de redes sociales. Un día antes de su fallecimiento, la familia había solicitado oraciones debido al deterioro del estado de salud de la joven.

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Martínez participó en la décima temporada del ‘reality’, emitida en 2021, donde compartió su historia personal y su lucha contra la obesidad. En ese momento, registraba un peso de 269 kilogramos y padecía múltiples afecciones médicas, entre ellas insuficiencia cardíaca y problemas respiratorios.

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Durante el programa logró perder 18 kilogramos; sin embargo, no pudo continuar con el proceso luego de no recibir la aprobación médica necesaria para someterse a una cirugía bariátrica.

Además de los problemas de salud, la vida de Dolly Martínez estuvo atravesada por situaciones personales complejas. Según se conoció durante su participación en el programa, mantenía una relación difícil con su madre, lo que derivó en la pérdida de la custodia de su hija.

En su mensaje de despedida, Lindsey Cooper destacó el carácter de su hermana, a quien describió como una persona “radiante” que llevaba alegría a quienes la rodeaban. También expresó consuelo al señalar que ahora está reunida con su padre.

El fallecimiento de Martínez se suma a otros decesos de exintegrantes de ‘Kilos mortales’ en los últimos años, lo que ha reavivado la conversación sobre los desafíos de salud que enfrentan los participantes del programa.

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Entre los casos recientes se encuentran Gina Krasley, quien murió en 2021 a los 30 años; Larry Myers Jr., fallecido en 2023 a los 48 años; Latonya Pottain, quien murió en 2025 a los 40 años; y Pauline Potter, fallecida ese mismo año a los 62.

Hasta el momento, no se han dado a conocer más detalles oficiales sobre las causas específicas de la muerte de Dolly Martínez, aunque su estado de salud ya presentaba complicaciones significativas desde años atrás.

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