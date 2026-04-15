El caso de Juan Esteban Bastidas, el joven de 20 años que protagonizó un episodio de violencia al interior del Hospital Universitario del Valle, continúa generando conmoción en la ciudad de Cali, no solo por el desenlace fatal, sino por los testimonios que revelan lo ocurrido en medio de la crisis.

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Uno de los relatos más impactantes es el del actor Mauro Bastidas, quien fue testigo directo de los hechos y entregó su versión sobre los momentos de tensión que se vivieron dentro del centro médico.

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Según explicó Bastidas, todo ocurrió en la unidad de maternidad del hospital, donde el joven ingresó armado con un machete en medio de una crisis emocional.

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“Yo me encuentro en la unidad de maternidad del hospital y empiezo a ver el caso de este pelado. Él se descontroló, los policías estaban en la obligación de dispararle si no se controlaba”, relató el actor.

De acuerdo con su testimonio, la situación escaló rápidamente cuando el joven se dirigió hacia una zona especialmente sensible.

“Corrió hacia el pasillo donde están los niños que acaban de nacer con sus mamás y ahí ya se volvió peligroso, porque le estaba dando machete a las puertas”, afirmó.

Bastidas aseguró que, en medio del caos, intentó mediar para calmar al joven, al comprender el estado emocional por el que atravesaba.

“Siempre intenté tranquilizarlo porque yo entendí el dolor por el que estaba pasando”, explicó.

Sin embargo, ante el riesgo inminente, tomó la decisión de intervenir directamente.

“Me tocó a mí tomar la decisión de ir por detrás para tratar de neutralizarlo. Ya los policías estaban perdiendo la paciencia porque se iba a meter a la zona donde están los niños”, señaló.

El actor indicó que, tras lograr reducirlo, los uniformados ingresaron y procedieron a esposarlo. “Yo no dejé que le pegaran porque lo querían linchar”, agregó.

El episodio, que inicialmente encendió las alarmas por la seguridad en el hospital, terminó en tragedia días después. Juan Esteban Bastidas falleció tras provocarse graves lesiones en medio de su crisis, mientras permanecía bajo atención médica.

La familia del joven sostiene que la situación se originó por presuntas fallas en la atención médica a su pareja, quien se encontraba en el hospital tras la pérdida de su bebé. De acuerdo con sus allegados, el joven habría reaccionado tras horas de espera sin recibir respuesta adecuada por parte del personal de salud.

Los familiares han solicitado a las autoridades que se investigue si existieron omisiones o retrasos en la atención médica que pudieran haber influido en el desenlace.

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El testimonio de Mauro Bastidas concluye con un mensaje de empatía hacia la familia del joven.

“Lamento mucho lo del pelado, porque yo vi en sus ojos el desespero. Lo siento mucho por la familia. Él no supo manejar la situación”, expresó.

El caso deja múltiples interrogantes sobre la atención en salud, el manejo de crisis emocionales y los protocolos de seguridad en centros médicos, en medio de una tragedia que enluta a una familia y sacude a toda una comunidad.

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