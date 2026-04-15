El nombre de Juan Esteban Bastidas, el joven de 20 años que protagonizó un tenso episodio dentro del Hospital Universitario del Valle, se volvió viral en redes sociales tras difundirse un video en el que aparece ingresando al centro médico con un machete en medio de una crisis emocional y, mucho más, desde que se informara su muerte.

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Sin embargo, su familia insiste en que esa imagen no refleja quién era realmente y pide que su historia sea entendida más allá del momento que lo expuso ante la opinión pública.

Susan Bastidas, hermana mayor del joven, explicó en Caracol Radio que todo comenzó cuando la pareja de Juan Esteban perdió su bebé y permaneció durante horas esperando atención médica, con el feto en su vientre y sin que nadie hiciera nada.

Según relató, llegaron al hospital desde las 9 de la mañana y pasaron gran parte del día sin recibir apoyo psicológico, trabajo social ni un traslado a otro centro asistencial.

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“Esto llega a causa de que mi cuñada perdió su bebé y estaban desde las 9 de la mañana en el hospital, ya eran horas de la noche y todavía no los atendían, no les brindaron atención, ni apoyo ni psicológico, ni trabajo social, ni absolutamente ninguna atención, ellos estaban pidiendo un traslado para que ella pudiese ir a otro lugar, tampoco se lo dieron, entonces pues nada, mi hermano no aguantó la presión de todo esto, de las emociones y se desbordó, se lo justificamos claramente, pero pues yo creo que cualquier ser humano reaccionaría de esa forma en medio de una situación tan desesperante”, afirmó.

La familia asegura que el joven actuó impulsado por la angustia al ver a su pareja sin atención adecuada tras la pérdida del embarazo.

Además, cuestionaron los protocolos de seguridad del hospital, señalando que, según su experiencia, los visitantes no eran requisados al ingresar.

Un joven dedicado a la labor social

Más allá del episodio viral, Susan Bastidas insiste en que su hermano era muy diferente a la imagen que circuló en redes sociales.

De acuerdo con su testimonio, Juan Esteban participaba activamente en fundaciones y proyectos comunitarios enfocados en ayudar a personas en condición de calle y familias de escasos recursos.

“Queremos limpiar el nombre de mi hermano porque no es lo que las redes amarillistas han dicho”, expresó.

Tras su fallecimiento, la familia decidió donar sus órganos como una forma de continuar el legado solidario que, aseguran, caracterizó su vida.

“Él era muy dedicado a las fundaciones, a la labor social, a ayudar a la gente de la calle y las personas de escasos recursos. Decidimos hacer la donación de sus órganos para los pacientes que lo necesitaran. Queríamos llevar ese proceso en privado porque es una decisión difícil de tomar para mi madre y para mí. Y dentro del hospital, un funcionario filtró parte de la historia clínica de mi hermano”, aseguró.

Denuncian negligencia y filtración de información médica

Los familiares también denunciaron que un funcionario del hospital habría filtrado parte de la historia clínica del joven, información que terminó circulando fuera del ámbito médico y redes sociales sin autorización.

Según Susan Bastidas, esta situación agravó el dolor de la familia y generó ataques en redes sociales.

Paralelamente, afirmaron que la esposa de Juan Esteban continúa hospitalizada debido a una infección que, aseguran, se produjo tras la demora en la atención médica y la expulsión tardía del bebé.

Por esta razón, anunciaron que buscan asesoría jurídica para iniciar acciones legales y que las autoridades investiguen posibles fallas en la atención.

“Queremos recibir ayuda de personas que tengan el conocimiento porque si queremos llegar a estancias legales con el hospital porque ha sido totalmente negligente. Ha incurrido en delitos como la divulgación de información de un paciente sin autorización de su familia”, dijo Susan en la emisora.

El video que lo hizo viral

El caso generó conmoción en Cali cuando Bastidas llegó al hospital atravesando una fuerte alteración emocional, situación que obligó a activar protocolos de seguridad y causó temor entre pacientes y personal médico.

#PÁNICO. Momentos de tensión se vivieron en el Hosp. Universitario del Valle (Cali) luego de que sujeto violento irrumpiera armado en las instalaciones. El hombre se enfrentó a las autoridades usando hachas y machetes, generando caos en salas de espera. Policía evitó una tragedia pic.twitter.com/srKe3E3AEW — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) April 11, 2026

Las imágenes circularon rápidamente en redes sociales y muchos lo señalaron como un joven agresivo o violento. No obstante, su familia sostiene que ese episodio fue consecuencia directa de una situación extrema: la pérdida de su hijo y, según denuncian, una presunta mala atención médica recibida por su pareja.

Días después del incidente, el caso terminó en tragedia. Tras salir del hospital sin cargos en su contra, el joven sufrió una crisis emocional más profunda y fue hallado gravemente herido. Posteriormente fue declarado con muerte cerebral y falleció.

El caso dejó una doble tragedia: la muerte del bebé que esperaba la pareja y el fallecimiento posterior del joven, hechos que mantienen conmocionada a la comunidad caleña.

Mientras se espera un pronunciamiento oficial más detallado del hospital y la revisión de los procedimientos médicos, la familia insiste en que Juan Esteban Bastidas no debe ser recordado únicamente por un momento de crisis, sino por su trabajo social y su intención constante de ayudar a otros.

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