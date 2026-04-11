Un episodio de alta tensión se vivió en las últimas horas en el Hospital Universitario del Valle, luego de que un hombre ingresara armado con un machete y protagonizara una escena que causó pánico entre pacientes, trabajadores de la salud y visitantes.

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De acuerdo con información recogida por Blu Radio, el sujeto irrumpió en las instalaciones del centro médico con el arma blanca exigiendo que le permitieran ver a su pareja sentimental. La situación escaló rápidamente y obligó a la intervención de la Policía, que acudió al lugar tras ser alertada por la gravedad de los hechos.

Los momentos que se vivieron en el interior del hospital fueron de angustia y temor. En el video difundido por la cadena radial se escucha claramente cómo los uniformados le pedían al hombre que soltara el machete, intentando controlar la situación sin poner en riesgo a las personas presentes.

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Sin embargo, el individuo se negó a acatar las órdenes. Por el contrario, su comportamiento se tornó aún más agresivo. En cuestión de segundos, y ante la mirada atónita de quienes estaban en el lugar, el hombre se dirigió hacia un gabinete de emergencias, rompió el vidrio y sacó un hacha que estaba destinada para casos de incendio.

Acá, el video de lo ocurrido:

Un hombre ingresó un machete al Hospital Universitario del Valle y amenazó al personal de salud exigiendo que le permitieran ver a su pareja sentimental. Cuando la Policía llegó, el sujeto tomó el hacha de un gabinete para incendios actuando a la defensiva con los uniformados. pic.twitter.com/7tZZGaD1ZP — BLU Pacífico (@BLUPacifico) April 11, 2026

Este acto incrementó el nivel de alerta. Con dos armas en su poder —el machete y el hacha—, el sujeto continuó amenazando tanto al personal médico como a los policías que intentaban persuadirlo. La escena, registrada en video, muestra la tensión del momento y la preocupación evidente en las voces de quienes buscaban evitar una tragedia.

En las imágenes se ve cómo los agentes mantienen la calma e insisten en que el hombre cambie su actitud. Durante varios segundos, el diálogo fue la principal herramienta para intentar reducir el riesgo.

“Soltá el machete que no te vamos a hacer nada malo”, “soltá eso, hue…”, “así no porque te van a pegar”, “soltá eso. Tirálo para acá”, “soltálo y te llevo, te doy mi palabra que te llevo [a ver a tu mujer]”, son algunas de las frases que decían los policías.

Aunque en el video no se observa el desenlace completo, los instantes captados dan cuenta del peligro latente al que estuvieron expuestas decenas de personas. La prioridad de las autoridades fue evitar que el incidente terminara en un hecho violento.

El hecho de que el hombre lograra ingresar con un machete y luego acceder a un hacha dentro de las instalaciones generó preocupación sobre los controles de seguridad en este tipo de lugares. Pacientes, familiares y trabajadores vivieron minutos de incertidumbre sin saber cómo podía terminar el incidente.

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