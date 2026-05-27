Continúan apareciendo nuevos elementos dentro de la investigación por el asesinato de Kevin Santiago Ángel Garzón, el profesor de informática y robótica de 31 años que fue hallado sin vida en una zona baldía de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá, luego de haber sido reportado como desaparecido desde el pasado 20 de mayo.

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Uno de los hallazgos que hoy concentra la atención de las autoridades es un video de cámaras de seguridad que, según las investigaciones del CTI de la Fiscalía y la Policía Judicial, mostraría el momento en que el cuerpo del docente habría sido sacado de una vivienda del barrio La Rivera.

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De acuerdo con la información revelada por medios nacionales, las grabaciones registraron que hacia la 1:45 de la madrugada del jueves 21 de mayo hombres salieron del inmueble cargando una maleta. Las autoridades creen que dentro de ella estaría el cuerpo de Kevin Santiago Ángel.

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Las investigaciones señalan que horas antes el profesor había ingresado a esa misma vivienda en compañía de una mujer. Desde entonces, su familia perdió completamente el contacto con él.

Los videos se han convertido en una pieza clave para reconstruir los últimos movimientos del docente y establecer quiénes participaron en el crimen.

Otro de los elementos que hoy analiza la Fiscalía es la posible participación de un taxi que habría sido utilizado para transportar el cadáver hasta el lugar donde posteriormente fue encontrado.

Los investigadores adelantan el rastreo completo de la ruta que habría seguido el vehículo, además del análisis detallado de cámaras de seguridad del sector para identificar plenamente a las personas involucradas.

Según la información conocida hasta el momento, apenas diez minutos después de salir de la vivienda, la maleta habría sido abandonada en un potrero cercano a una ciclorruta en inmediaciones del barrio El Tintal, en Kennedy.

#BOGOTÁ. Un video en posesión de los investigadores de la Fiscalía podría ser fundamental para esclarecer el hom¡cidio del profesor Kevin Santiago Ángel. Las imágenes documentan el lugar y a los presuntos involucrados en el asesinato y la desaparición del docente, quien habría… https://t.co/yH9n5hw1Jw pic.twitter.com/0NgL0eYO46 — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) May 27, 2026

El hallazgo ocurrió gracias a recicladores de la zona, quienes alertaron a las autoridades tras notar una maleta sospechosa entre escombros y basura.

Tras el hallazgo, el cuerpo fue trasladado al Instituto Nacional de Medicina Legal. Ariel Cortés, director de la entidad, explicó que la identificación plena se logró mediante técnicas de lofoscopia y comparación de huellas dactilares con los registros de la Registraduría Nacional.

Además, Medicina Legal confirmó que el cuerpo presentaba signos de tortura, situación que ha causado conmoción entre familiares, amigos y miembros de la comunidad educativa.

Hasta ahora, las autoridades han descartado que el homicidio esté relacionado con un robo o con el ejercicio profesional del docente.

Aunque una de las líneas de investigación apunta a un posible crimen de odio pasional, la Fiscalía mantiene abiertas varias hipótesis mientras continúa recopilando pruebas y testimonios.

Por ahora, el cuerpo de Kevin Santiago Ángel Garzón no ha sido entregado a su familia debido a que aún se realizan estudios forenses complementarios y la elaboración del informe completo de necropsia que hará parte del proceso judicial.

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El caso sigue generando indignación en Bogotá y aumenta la presión sobre las autoridades para esclarecer quiénes estuvieron detrás del asesinato del profesor.

Según información conocida por medios como Noticias Caracol, Noticias RCN, Citytv y EL TIEMPO, las grabaciones de seguridad y los análisis forenses serán fundamentales para determinar las responsabilidades en este crimen que hoy conmociona al país.

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