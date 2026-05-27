La investigación por el asesinato de Kevin Santiago Ángel Garzón, el docente de 31 años hallado sin vida en la localidad de Kennedy, continúa revelando detalles estremecedores. En las últimas horas, videos de cámaras de seguridad se convirtieron en una de las principales piezas probatorias para reconstruir las últimas horas de vida del profesor desaparecido en Bogotá.

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De acuerdo con información revelada por El Tiempo, las grabaciones muestran movimientos sospechosos dentro y fuera de una vivienda ubicada en el barrio La Rivera, en Kennedy, lugar donde las autoridades creen que ocurrió el crimen.

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Según los registros analizados por investigadores del CTI de la Fiscalía, hacia las 12:50 de la madrugada del jueves 21 de mayo quedó grabada la llegada de un hombre vestido con saco negro y pantaloneta. El sujeto, de acuerdo con las imágenes difundidas por los medios nacionales, ingresó a una casa de tres pisos después de observar cuidadosamente el sector.

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Minutos después, las cámaras captaron a tres hombres saliendo del inmueble cargando una maleta de viaje color café que tenía encima una toalla naranja. Las autoridades sospechan que dentro de ese equipaje estaba oculto el cuerpo del docente.

Las grabaciones también permitieron identificar a otros posibles implicados. Uno de ellos llevaba gorra, saco azul y pantalón beige, mientras que otro vestía camiseta naranja y pantalón negro.

La línea investigativa apunta a que cerca de la 1:45 de la madrugada un taxi habría sido utilizado para transportar la maleta desde la vivienda hasta una zona de escombros en el sector de El Tintal.

Precisamente allí, en la carrera 92 con calle 11, fue encontrado el cuerpo días después. El lugar es descrito por residentes como una zona boscosa y de difícil acceso, donde frecuentemente son arrojados desechos y basura.

De acuerdo con información conocida, el cadáver presentaba signos de tortura e incineración. El cuerpo fue abandonado dentro de la misma maleta captada en las cámaras de seguridad.

Otra de las hipótesis que ahora analizan las autoridades tiene relación con una mujer con la que Kevin Santiago habría ingresado a la vivienda horas antes de su desaparición.

Las investigaciones buscan establecer quién era, cuál era su relación con el docente y qué ocurrió dentro de la casa antes de que las cámaras registraran la salida de la maleta.

Por ahora, las autoridades descartaron inicialmente que el móvil del crimen haya sido un robo y concentran sus esfuerzos en esclarecer un posible homicidio planeado.

El último mensaje que Kevin envió a su madre

Antes de confirmarse la tragedia, Marta Garzón, madre del profesor, relató a Citytv cómo fue la última conversación que tuvo con su hijo.

Según contó, Kevin salió normalmente a trabajar el miércoles 20 de mayo y luego se dirigió al gimnasio del barrio Gran Colombiano, sitio donde fue visto por última vez.

La mujer aseguró que durante la tarde notó algo extraño porque él no la llamó como acostumbraba hacerlo.

“Como a las 6:20 de la tarde le escribí preguntándole por qué no me había llamado y me respondió que estaba en el gimnasio”, relató.

Después de ese mensaje, no volvió a tener comunicación con él. La madre explicó además que Kevin siempre avisaba cuando iba camino a casa, pero esa noche nunca llegó el habitual mensaje de: “Mami, ya voy para allá”.

Horas después, cuando intentó llamarlo nuevamente, el teléfono ya enviaba las llamadas al buzón de voz.

Así encontraron el cuerpo del profesor desaparecido

El hallazgo ocurrió el viernes 22 de mayo gracias a ciudadanos que se encontraban en el sector de El Tintal.

Una mujer relató a Citytv que un reciclador llegó alarmado diciendo que había encontrado una maleta sospechosa.

“Yo fui a mirar y sí había un muerto. Llamé a la Policía”, contó la testigo.

Según su versión, al acercarse alcanzó a observar una pierna dentro del equipaje. Tras el aviso de la comunidad, unidades del CTI realizaron el levantamiento del cuerpo y Medicina Legal confirmó este lunes 25 de mayo que se trataba de Kevin Santiago Ángel Garzón.

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Luego de conocerse oficialmente la identidad del docente, la familia emitió un comunicado agradeciendo las muestras de apoyo recibidas durante los días de búsqueda.

“Cada mensaje, oración, publicación y muestra de solidaridad fueron de gran valor para nosotros”, expresaron los allegados.

También pidieron respeto y prudencia mientras avanzan las investigaciones para identificar plenamente a los responsables del crimen.

La Fiscalía y la Policía Metropolitana de Bogotá continúan recopilando pruebas, revisando cámaras de seguridad y adelantando entrevistas para esclarecer uno de los casos que más conmoción ha causado en la capital en los últimos días.

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