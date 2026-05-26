El caso del profesor Kevin Santiago Ángel Garzón dio un nuevo giro este martes luego de que se conociera un video que podría ser clave para esclarecer su homicidio en Bogotá. Las imágenes muestran el momento en que varios hombres sacan una maleta de una vivienda en Kennedy, donde presuntamente estaría el cuerpo del docente desaparecido desde el pasado 20 de mayo.

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La grabación fue captada por una cámara de seguridad cercana a la vivienda de tres pisos a la que Kevin Santiago Ángel ingresó acompañado de una mujer que, al parecer, conocía previamente. Horas después, la misma cámara registró movimientos sospechosos alrededor del inmueble.

Noticias RCN divulgó el video en el que se observa a un hombre llegando en bicicleta a la casa hacia las 12:50 de la madrugada del 21 de mayo. El sujeto vestía un saco negro y una pantaloneta. Después de dejar la bicicleta en el andén, ingresó a la vivienda mientras miraba constantemente a su alrededor.

Minutos más tarde, las cámaras captaron a tres hombres saliendo de la casa con una maleta color café que tenía encima una toalla naranja. El peso era tan grande que los implicados necesitaban cargarla entre todos para poder moverla.

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La grabación también dejó ver detalles de los otros dos hombres involucrados. Uno llevaba gorra, saco azul y pantalón beige, mientras que el otro tenía camiseta naranja y pantalón negro.

Las hipótesis de los investigadores apuntan a que los sujetos habrían subido la maleta a un vehículo para luego abandonarla en una zona boscosa de El Tintal. Cabe mencionar que la maleta fue encontrada horas después por un reciclador y una mujer que estaban arrojando escombros en el sector.

Además, Noticias RCN aseguró que al menos doce personas habrían participado en el crimen del profesor, aunque las autoridades todavía no revelan detalles concretos sobre las líneas de investigación.

El docente de la Institución Educativa Santiago de las Atalayas desapareció el pasado 20 de mayo después de asistir al gimnasio Smart Fit del barrio Gran Colombiano, en Kennedy. La última vez que habló con su mamá fue hacia las 6:20 de la tarde, cuando le avisó que estaba haciendo ejercicio.

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Después de eso, el rastro se perdió. Marta Garzón, madre del profesor, contó que siguió escribiéndole al celular y que, en un comienzo, los mensajes aparecían como leídos. Sin embargo, horas más tarde el teléfono fue apagado.

El cuerpo fue hallado el 22 de mayo en la carrera 92 con calle 11, a unos seis kilómetros del gimnasio. Medicina Legal confirmó el 25 de mayo que sí correspondía al profesor Kevin Santiago Ángel.

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