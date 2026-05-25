La muerte del profesor Kevin Santiago Ángel sigue rodeada de interrogantes en Bogotá. Por ahora, la Fiscalía confirmó que el cuerpo hallado en Kennedy corresponde al docente que había sido reportado como desaparecido desde el pasado 20 de mayo.

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Puntualmente, el cuerpo del profesor fue encontrado en el sector de El Tintal, en la misma localidad de Kennedy, donde se perdió su rastro luego de salir de un gimnasio Smart Fit en Kennedy Central. El dictamen preliminar de Medicina Legal permitió confirmar la identidad del docente, quien trabajaba en la Institución Educativa Distrital Santiago de Las Atalayas, en Bosa.

Las autoridades manejan el caso como un presunto homicidio, según le confirmaron fuentes judiciales a El Tiempo. Además, una fuente cercana a la investigación le indicó al diario que, por ahora, quedaron descartadas dos hipótesis importantes alrededor de la muerte del profesor.

Qué se sabe de la muerte del profesor Kevin Santiago Ángel en Bogotá

La primera hipótesis descartada apunta a que el crimen no habría ocurrido durante un hecho delincuencial como un hurto, mientras que la segunda señala que tampoco existirían elementos que vinculen lo ocurrido con la labor del docente en el colegio donde trabajaba.

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Ahora, los investigadores centran sus esfuerzos en rastrear otras posibles motivaciones detrás del crimen. Las autoridades no descartan que situaciones personales puedan tener relación con el homicidio del profesor Kevin Santiago Ángel.

El caso quedó en manos de un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá, que busca identificar a los responsables y esclarecer qué pasó con el docente en las horas posteriores a su desaparición.

La mamá del profesor, Marta Garzón, contó que el día de la desaparición Kevin salió de su casa en Kennedy rumbo al colegio donde trabajaba. Durante el día mantuvo contacto constante con su familia y habló por última vez con ella hacia las 6:20 de la tarde.

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Después de esa llamada no volvieron a saber de él. Conforme con la información entregada por la familia y citada por el medio mencionado, el profesor acostumbraba asistir al gimnasio Smart Fit de Kennedy Central, lugar donde habría sido visto por última vez antes de desaparecer.

Además, Kevin Santiago Ángel se movilizaba en una motocicleta Pulsar azul y negra de placas KHH74G, dato que también hace parte de la investigación que adelantan las autoridades.

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