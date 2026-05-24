El caso del carro que cayó en El Nogal tiene una nueva información, luego de la sorpresa general que se vivió en la tarde del sábado 23 de mayo de 2026 entre los ciudadanos en Bogotá.

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El grave siniestro vial registrado en los estacionamientos de un prestigioso centro social del norte de la ciudad causó una rápida movilización de los organismos de socorro. Las autoridades competentes asumieron las indagaciones correspondientes.

Los informes del Centro de Gestión de Tránsito indicaron que el suceso ocurrió exactamente hacia las 4:18 p. m. de este sábado 23 de mayo en la localidad de Chapinero.

La Policía de Tránsito de Bogotá corroboró de manera oficial que el automotor implicado corresponde a una camioneta particular identificada con las placas de identificación LZK267, la cual terminó totalmente volcada, según replicó El Tiempo.

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Por su parte, las unidades de investigación confirmaron que el ciudadano afectado por el fuerte impacto fue el adulto mayor Cristian Gregorio Rodríguez, un conductor de 71 años que maniobraba el vehículo en El Nogal.

Durante una declaración pública concedida en Noticias Caracol, el hijo de la víctima entregó la primera hipótesis técnica sobre el origen del imprevisto sufrido por el conductor en la edificación.

El familiar indicó que la emergencia vial presuntamente aconteció debido a que su padre “perdiera el control del carro por problemas mecánicos”, lo que desencadenó el posterior desplome del automotor.

“Ya estaba finalizando el parqueo, cuando el carro, de alguna forma, según él me indicó, tuvo un problema en la caja o algo así y se aceleró y se fue hacia atrás”, expresó.

El cuerpo de Bomberos Bogotá reportó que el herido recibió los primeros auxilios requeridos en el jardín del predio y posteriormente fue trasladado en una ambulancia de urgencia hacia la Clínica Country.

La valoración médica inicial estableció que el paciente de la tercera edad ingresó con un diagnóstico de trauma craneoencefálico leve, acompañado además de una delicada lesión abierta en la zona de la cabeza.

En declaraciones posteriores a Citytv, su allegado dio un parte de tranquilidad sobre el proceso de recuperación del adulto mayor luego de lograr comunicarse directamente con él en la habitación del centro médico.

“Afortunadamente, él se encuentra en un estado estable. Está en la clínica Country. Parece que tuvo una herida, según indican, de 4 cm en la cabeza […]. Le están haciendo una valoración. Yo hablé con él; él estaba tranquilo. Me dijo, pues, que viniera, que revisara este procedimiento”, ahondó.

Finalmente, las directivas del club El Nogal emitieron un pronunciamiento formal donde aseguraron que están investigando detalladamente el suceso para aportar total claridad sobre los hechos que conmocionaron a los asistentes.

¿Cómo ser socio del Club El Nogal en Bogotá?

Ingresar al Club El Nogal requiere el cumplimiento de un estricto protocolo corporativo enfocado en mantener la exclusividad. Si alguien desea postularse para ser miembro de este club empresarial en Bogotá, debe seguir estos pasos:

Conseguir la postulación formal: debe ser presentado oficialmente mediante una carta firmada por dos socios activos del club que certifiquen conocer idoneidad moral. Diligenciar los formularios oficiales: completar la solicitud de ingreso detallando perfil profesional, antecedentes comerciales, referencias bancarias, datos personales y los del núcleo familiar. Presentar la documentación comercial: adjuntar estados financieros vigentes, declaraciones de renta recientes, certificados de libertad de inmuebles y constancias laborales o de sus empresas. Superar el estudio de seguridad: la corporación ejecuta un análisis minucioso de sus antecedentes judiciales, comportamiento crediticio, reputación comercial y origen legal de sus fondos económicos. Someterse a entrevistas personales: el aspirante y su cónyuge deben asistir a reuniones presenciales con los miembros asignados del Comité de Admisiones de la junta directiva. Esperar la aprobación de la junta: la solicitud se publica internamente durante un periodo regulado para recibir observaciones de otros socios antes de la votación definitiva. Pagar la cuota de afiliación: una vez aceptado el ingreso, es obligatorio cancelar el valor correspondiente al derecho de socio o adquirir una acción en el mercado. Abonar las mensualidades fijadas: cumplir oportunamente con los pagos de administración mensual y los consumos mínimos obligatorios establecidos para el sostenimiento de las instalaciones.

Este esquema selectivo garantiza que los nuevos integrantes se alineen con los valores éticos y el ambiente de alta diplomacia que caracteriza a la organización. Las personas jurídicas también pueden solicitar cupos empresariales para sus directivos de primer nivel. Las instalaciones ofrecen espacios de acondicionamiento físico, eventos culturales, salones de negocios y servicios gastronómicos del más alto nivel internacional dentro del exclusivo sector financiero de la capital.

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