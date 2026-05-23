Así como hubo alarmas por un temblor de madrugada en el Meta, un siniestro vial conmocionó a primera hora de la mañana a Bogotá este sábado 23 de mayo de 2026 en las calles de la ciudad.

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Un accidente de tránsito que involucró a un bus de Transmilenio con un motociclista desembocó en la muerte del conductor de la moto en el sitio de los hechos, informó la cuenta de X (antes conocida como Twitter) de Pasa en Bogotá.

El caso se presentó sobre las 5 de la mañana en la localidad Rafael Uribe, Avenida Caracas con calle 44 Sur, sentido Norte-Sur, lo que provocó el cierre del carril exclusivo en ese sentido vial.

El mencionado espacio digital compartió un video con lo sucedido, en medio de la tensión en la zona en cuestión en medio del fallecimiento del afectado por el siniestro vial.

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#BOGOTÁ. Se presenta siniestro vial con fatalidad en la loc/Rafael Uribe, Av. Caracas con calle 44 Sur, sentido Norte-Sur. Involucra bus de TransMilenio y motociclista que lamentablemente fallece en el lugar de los hechos. Cerrado el carril exclusivo en ese sentido vial. pic.twitter.com/iZTVr9ihUR — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) May 23, 2026

Las imágenes de la grabación sirvieron para observar la presencia de ambulancias para atender lo sucedido, con el aviso de la persona que hizo el registro sobre los problemas de fluidez en el tráfico.

De igual manera, en una fotografía es posible observar la presencia de las autoridades para atender al motociclista que falleció en un accidente de tránsito que involucra a Transmilenio.

De hecho, el sistema de transporte masivo no ha emitido ninguna clase de declaración sobre los hechos presentados en el sur de Bogotá, a la espera de conocer más detalles del caso en cercanías de la estación Calle 40 Sur.

¿Qué hacer ante un accidente de tránsito en Bogotá?

Reaccionar correctamente ante un siniestro vial en Bogotá puede salvar vidas y evitar costosas sanciones legales. El protocolo de atención ciudadana exige el cumplimiento de pasos obligatorios y ordenados.

Si alguien se ve involucrado en un incidente automovilístico dentro de la ciudad, debe aplicar rigurosamente las siguientes instrucciones institucionales:

Aplicar el protocolo PAS: proteger la zona del incidente usando luces de parqueo y conos informativos, alertar de inmediato a las autoridades y socorrer a los afectados de forma prioritaria.

proteger la zona del incidente usando luces de parqueo y conos informativos, alertar de inmediato a las autoridades y socorrer a los afectados de forma prioritaria. Comunicarse con emergencias: llamar de forma inmediata a la Línea Única de Emergencias Nacionales para solicitar el despacho oportuno de ambulancias y personal de la Policía de Tránsito.

llamar de forma inmediata a la Línea Única de Emergencias Nacionales para solicitar el despacho oportuno de ambulancias y personal de la Policía de Tránsito. Evaluar la gravedad: identificar si existen heridos o fallecidos, ya que la presencia de víctimas determina la inmovilización obligatoria de los automotores y la apertura de un proceso penal.

identificar si existen heridos o fallecidos, ya que la presencia de víctimas determina la inmovilización obligatoria de los automotores y la apertura de un proceso penal. Mover vehículos solo por daños: retirar los automóviles hacia la berma si únicamente se presentan daños materiales leves, evitando obstruir el tráfico urbano y previniendo multas por bloqueo vial.

retirar los automóviles hacia la berma si únicamente se presentan daños materiales leves, evitando obstruir el tráfico urbano y previniendo multas por bloqueo vial. Recopilar evidencia fotográfica: tomar registros en video y fotografías detalladas de las posiciones de los carros, las señales de tránsito cercanas y el estado general de la vía pública.

tomar registros en video y fotografías detalladas de las posiciones de los carros, las señales de tránsito cercanas y el estado general de la vía pública. Verificar pólizas de seguro: intercambiar datos de contacto, nombres de las aseguradoras y números de las pólizas de responsabilidad civil con los otros conductores implicados en el siniestro.

intercambiar datos de contacto, nombres de las aseguradoras y números de las pólizas de responsabilidad civil con los otros conductores implicados en el siniestro. Solicitar informe policial: exigir a los agentes de tránsito la elaboración detallada del Informe Policial de Accidentes de Tránsito, documento probatorio fundamental para las reclamaciones económicas posteriores.

exigir a los agentes de tránsito la elaboración detallada del Informe Policial de Accidentes de Tránsito, documento probatorio fundamental para las reclamaciones económicas posteriores. Asistir a conciliación: acudir a un centro de mediación autorizado o utilice los servicios de la Secretaría de Movilidad si se requiere resolver disputas económicas por daños materiales.

El cumplimiento estricto de este esquema de seguridad disminuye los tiempos de respuesta de los organismos de socorro. Además, previene la imposición de comparendos ambientales o de tránsito por obstaculizar la movilidad de los bogotanos.

Es clave recordar portar siempre el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito vigente para garantizar la cobertura médica completa de cualquier persona lesionada durante el evento en la vía.

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