Un comerciante de la localidad de Fontibón, en Bogotá, denunció el drama que atraviesa luego de endeudarse con al menos diez prestamistas bajo la modalidad conocida como ‘gota a gota’. El hombre aseguró que las amenazas ya no solo son contra él, sino también contra su madre y su hija menor de edad.

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El caso fue revelado por el Ojo de la Noche para Mañanas Blu, donde el afectado relató cómo una serie de préstamos adquiridos para comprar una fábrica de empanadas terminó convirtiéndose en una situación que hoy pone en riesgo su tranquilidad y la de su familia.

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Según contó el comerciante a Blu Radio, inicialmente solicitó pequeñas cantidades de dinero para impulsar su negocio. Sin embargo, con el paso del tiempo, los pagos se hicieron imposibles de sostener debido a los altos intereses y a la presión constante de los cobradores.

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De acuerdo con su relato, algunos préstamos eran de 300.000 pesos, otros de 700.000 y varios alcanzaban cifras entre 2 y 5 millones de pesos. La suma total de las obligaciones habría llegado a cerca de 20 millones de pesos.

Además, aseguró que algunos de los intereses cobrados rondaban el 20 %, lo que agravó rápidamente la situación financiera.

“Si llego y le doy al uno, abro la fábrica y le doy al uno, se me vienen los otros encima y el problema va a ser peor”, expresó el comerciante durante la entrevista con el medio radial.

El hombre afirmó que el problema escaló al punto de tener que esconderse en otro sector de Bogotá por temor a represalias. Según denunció, varios de los prestamistas comenzaron a intimidar no solo al comerciante, sino también a sus familiares más cercanos.

“Ya me tocará resignarme a que me pase algo a mí o a mi familia”, manifestó con preocupación.

De acuerdo con el testimonio entregado a Blu Radio, las amenazas también estarían dirigidas hacia su madre y su hija menor de edad, situación que ha aumentado el temor dentro de su núcleo familiar.

El comerciante aseguró además que algunos cobradores le impidieron continuar trabajando en la fábrica de empanadas, afectando aún más su capacidad para generar ingresos y responder por las deudas.

La presión económica y las constantes intimidaciones han causado un fuerte impacto emocional en el afectado. Según se conoció en el informe periodístico, el hombre incluso ha pensado en quitarse la vida debido a la desesperación que enfrenta.

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Aunque ha intentado negociar con los prestamistas para llegar a acuerdos de pago, asegura que hasta ahora no ha sido posible encontrar una salida que le permita seguir trabajando mientras responde gradualmente a las obligaciones.

Por ahora, permanece oculto y teme que las amenazas puedan convertirse en hechos violentos.

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