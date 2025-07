La situación financiera para millones de colombianos es realmente preocupante, pues muchos de ellos han perdido sus trabajos o por necesidad deben vivir del rebusque, quedan reportados en Datacrédito y otras centrales de riesgo, y terminan cayendo en las manos de las bandas que ofrecen ese tipo de créditos con tasas (impuestas por ellos mismos) de usura.

Según datos entregados por Caracol Radio, solo el 35 % de los colombianos puede acceder a crédito formal en los bancos y otras entidades financieras legalmente constituidas, lo que representa un número bajo si se tiene en cuenta la complicada situación económica que afrontan aquellas personas que viven del famoso rebusque y no pueden obtener préstamos de manera formal.

Y es que hay cifras preocupantes. El 90 % de las personas que trabajan de manera independiente o informal en las localidades más vulnerables de la capital, debe recurrir a los préstamos ‘gota a gota’, aquellos en los que les ofrecen créditos de cualquier valor, pero con entre el 20 y 40 % de intereses mensuales, a todas luces una tasa absurda e impagable, que es la única tabla de salvación para mucha gente.

El mencionado medio conoció el caso de una comerciante en el sur de Bogotá, que ahora recibe amenazas por parte de los prestamistas con los que obtuvo un dinero hace cerca de 6 meses. La mujer comentó que no le quedó de otra que pedir un crédito informal, con el fin de pagar deudas que tenía.

La modalidad de “tapar un ‘gota a gota’ con otro” es muy usual en Bogotá, pero se convirtió en un riesgo latente para los deudores. La víctima de los cobros amenazantes aportó audios en los que se oye a un hombre que le habla en tono elevado y desafiante: “Yo lo que necesito es mi plata, mándame mi plata, porque voy a tu casa y te rayo todo eso”.

En otro audio, el cobrador la amedrenta afirmando que de no recibir el pago “en 20 minutos”, se va a parecer en su casa para atacarla: “No me importan los problemas que tú tengas”.

Esos ataques verbales han hecho que la mujer no haya podido volver a su trabajo y deba estar encerrada en casa, ante la imposibilidad de pagar la ahora millonaria deuda. “No pude volver a trabajar. Me endeudé con un ‘gota a gota’ hace 6 meses, por la “difícil situación de que no le prestan a personas reportadas”, expresó.

Señaló que conoció a ese prestamista ilegal “por una amiga”, pues a esa persona le llegó a otorgar un crédito de “60 millones”. Otro de los graves problemas es que los deudores deben aportar intereses del “20 % o 40 %”. Por “$ 1 millón le quitan a uno $ 100.000 de seguro y 100.000 pesos de renovación”, dijo la víctima.

Producto de las amenazas, la mujer ha pensado en quitarse la vida, debido a la presión sicológica y verbal que recibe a diario de los agresivos cobradores. Para intentar pagar su deuda, ha tenido que recurrir a “colectas públicas”, pero no ha podido salir de su casa a trabajar.

“Me metí en esto por la necesidad, en el banco no me prestan”, dijo la desesperada mujer.

Finalmente, expresó que intentó denunciar su angustiante caso con la Policía, aunque no encontró una respuesta positiva de su parte: “No hacen nada, usted sabe cómo está el país”, sentenció con tristeza.

