El abogado Fabio Humar es el que encabeza esta investigación, que seguramente acabará en denuncia penal, contra un hombre que entre las altas esferas empresariales y del poder en Colombia se dio a conocer como Richard Kumpis.

En Caracol Radio, el jurista señaló que el señalado “ofreció unas inversiones inmobiliarias en Europa” a muchos empresarios que confiaron en su palabra y le entregaron grandes cantidades de dinero, y que ahora es “la historia de siempre: no existe la plata ni los resultados prometidos”. “Engañó a personas de la sociedad bogotana que creyeron en él y estamos intentado recuperando dinero, que, déjeme decirle, no es de poca monta”, añadió.

Según tiene estimado Humar, entre las personas que se han acercado a él y cifras extraoficiales, se cree que Richard Kumpis logró recoger más de 15 millones de euros (más de setenta y siete mil millones de pesos).

El abogado, como los inversores, aseguran que esto se trata de una presunta estafa porque si bien los acercamientos y las inversiones empezaron desde hace más de 5 años, en la actualidad, Kumpis “está desaparecido en Bogotá”, los afectados aseguran que no se han podido contactar con él y hay rumores de que está intentando meter a más personas en el negocio.

Lee También

Juliana Fernández, una de las mujeres que invirtió, también habló en Caracol Radio sobre esta presunta estafa. Ella y su socia conocieron a Kumpis en 2019 y desde ese año empezaron los acercamientos que en poco tiempo terminaron en inversión: “Dijo que estaba estableciendo un negocio inmobiliario en Europa que no tenía rendimientos increíbles, eran normales, pero al ser una negocio en euros nos llamó la atención”, explicó la empresaria que tiene amplia experiencia en el negocio inmobiliario, por lo que investigó y creyó en que todo estaba legal.

De hecho, asegura ella, Kumpis mostró documentos que daban total respaldo y que estaban respaldados por bancos. “Se creó un vehículo para inversión en Luxemburgo, todo se veía muy bien y muy profesional”, dijo. No obstante, el abogado Fabio Humar asegura que el empresario “reconoció haber falsificado algunos documentos de banco”.

(Vea también: A ricos les pintaron negocio con vacas y acabaron sin plata; así fue la estafa del “fondo ganadero”)

Todo iba bien en los primeros años hasta que, contó Juliana en Caracol Radio, Kumpis “empezó a no rendir cuentas, a no entregar información”. “En este momento tenemos hasta el 2021 auditado. En el 2022, ha hecho préstamos y movimientos de dinero que no se entienden. No ha dado explicaciones claras. Lo último fue a principios de este año que nos dijo que iba a devolver el capital aportado. Muchos de nosotros comprometimos la plata porque nos dio fecha, pero la plata no llegó. Siguió tomándonos del pelo. Dijo que tenía préstamo de un banco, que iba a vender apartamentos. En la última reunión de socios, lo acusaron de haber usado los fondos para comprar apartamentos y Ferraris, y lo último que dijo es que había metido la plata en una cuenta de Litio que no sabe dónde está“.

Fernández y otros empresarios y personas de la alta sociedad colombiana están a la expectativa de lo que puede pasar, sin embargo, Juliana sabe que no será algo que se solucione pronto. “Yo veo la cosa es muy difícil. Lo que quiero es que no meta a más gente. Tengo entendido que el fondo aún tiene dinero, pero quisiera que se hiciera una rendición de cuentas y que aparezca algo de plata”, dijo.

“Yo me burlé mucho de la gente que invirtió con Felipe Rocha y siento que me pasó lo mismo, increíblemente”, cerró Fernández en su declaración.

(Vea también: Revelan millonada que perdió Martín Santos por creer en pirámide ganadera; cuenta es larga)

Qué se sabe de Richard Kumpis

En Caracol Radio mencionaron que él renunció a su nacionalidad colombiana, pero no dijeron cuál su país de nacimiento.

Además, el abogado Humar dijo que Kumpis “se vendía como un hombre de negocios, exitoso”. Además, en su perfil de LinkedIn, se podría decir que se muestra como un inversionista y empresario radicado en Bogotá, con amplia trayectoria en finanzas, bienes raíces y tecnología.

Juliana Fernández, la afectada, aseguró que “él vive en Bogotá, muy contento, muy campante”, pero no han dado con su paradero, aunque creen que se sigue moviendo entre las altas esferas sociales.

* Pulzo.com se escribe con Z