En un hecho que ha despertado indignación y se ha viralizado en redes, un cobradiario interrumpió un entierro en Quibdó, Chocó, exigiendo el pago de una deuda que el fallecido tenía con él.

El prestamista, en un acto que muchos calificaron de desalmado, se plantó frente al féretro y la bóveda, gritando: “Me dan mi plata o no lo dejo enterrar”.

El episodio, captado en video, muestra la tensión vivida durante la ceremonia fúnebre y ha desatado un debate sobre los límites de los cobros informales en Colombia.

Según se aprecia en las imágenes que circularon en redes, el hombre, visiblemente alterado, exigió a los familiares del difunto que saldaran la deuda inmediatamente, amenazando con no permitir que el ataúd fuera sepultado.

Acá, el video en cuestión:

#INSÓLITO. Cobradiario se opone a entierro porque el fallecido le quedó debiendo plata: “Me dan mi plata o no lo dejo enterrar”, decía el hombre parado entre el féretro y la bóveda. “Aquí me paro en la raya, me dan mi plata o no se va”, repetía el prestamista en Quibdó (Chocó). pic.twitter.com/xTn9sUlOZw

