Un hombre de 54 años permanece en estado crítico en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de Bogotá, luego de ser víctima de una violenta agresión ocurrida en la localidad de Barrios Unidos. El caso, que ya es investigado por las autoridades, ha sido catalogado preliminarmente como un presunto hecho de intolerancia social.

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Según informó Citytv, los hechos ocurrieron en las afueras de un establecimiento comercial de la zona, donde la víctima se encontraba compartiendo antes de ser atacada.

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De acuerdo con el testimonio de una mujer cercana al afectado, quien habló con el medio citado y pidió mantener su identidad en reserva, el ambiente comenzó a tornarse tenso dentro del lugar minutos antes de la agresión.

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“Ese día, el señor del bar le dice que se salga porque lo iban a golpear”, relató la mujer.

Aunque el hombre decidió abandonar el establecimiento tras la advertencia, la situación terminó escalando violentamente en plena vía pública. Según la denunciante, varios sujetos lo interceptaron y comenzaron a agredirlo brutalmente.

“Él se salió del bar y diez tipos aproximadamente, me cuenta él, que lo golpearon”, aseguró.

La misma fuente indicó que, en medio del ataque, el hombre intentaba entender por qué lo estaban golpeando, pero nunca recibió respuesta de sus agresores.

“Él solo les decía: ‘¿Por qué me están golpeando? ¿Yo qué les hice?’, y nadie le respondía nada”, añadió la mujer en declaraciones entregadas a Citytv.

Tras la golpiza, la víctima fue trasladada de urgencia a un centro médico debido a la gravedad de las lesiones sufridas. Según sus allegados, el hombre ha tenido que ser intervenido quirúrgicamente en dos ocasiones durante la última semana.

El panorama médico sigue siendo delicado. De acuerdo con el relato entregado al medio de comunicación, los golpes le ocasionaron severos daños internos.

“En este momento está súper grave. Le tuvieron que extraer el bazo, en todo eso le perforaron un pulmón y le rompieron las costillas”, explicó la allegada.

Actualmente, el ciudadano permanece bajo estricta observación médica y con pronóstico reservado mientras recibe atención especializada en la UCI.

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En medio de la angustia, familiares y amigos hicieron un llamado urgente a las autoridades para que se esclarezca lo ocurrido y se identifique a los responsables del ataque.

Los allegados solicitaron a la Policía Metropolitana de Bogotá y a la Fiscalía General de la Nación acelerar la revisión de cámaras de seguridad y las labores investigativas en el sector, con el fin de ubicar a los agresores y judicializarlos.

Hasta el momento, las autoridades no han entregado información oficial sobre capturas relacionadas con este caso.

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