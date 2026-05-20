Una nueva jornada de violencia se registró en la localidad de Usme, al sur de Bogotá, luego de que un hombre de aproximadamente 30 años fuera asesinado con arma de fuego en el barrio Compostela, en hechos ocurridos en las últimas horas.

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De acuerdo con las primeras versiones conocidas por las ‘Gatonoticias’, la víctima llegó al lugar donde se encontraba reunido un grupo numeroso de personas. Minutos después, y por razones que aún son materia de investigación, se habría desatado una fuerte discusión entre varios de los presentes.

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Según la hipótesis preliminar, en medio de la riña uno de los involucrados sacó un arma de fuego y disparó contra el hombre, quien cayó gravemente herido sobre la vía pública. Pese a la reacción de algunos testigos, la víctima perdió la vida en el lugar de los hechos.

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La situación generó momentos de angustia entre los habitantes del sector, quienes alertaron a las autoridades tras escuchar las detonaciones.

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Uniformados de la Policía llegaron al sitio para acordonar la zona y adelantar las primeras labores investigativas. Asimismo, personal encargado de criminalística realizó la inspección técnica del cadáver y la recolección de evidencias que permitan esclarecer lo ocurrido e identificar al responsable del crimen.

Por ahora, las autoridades continúan recopilando testimonios y analizando las circunstancias que rodearon este nuevo hecho de violencia en la localidad de Usme.

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