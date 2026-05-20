El escándalo por el presunto “cartel de títulos falsos” que salpica a varios funcionarios y contratistas del Gobierno Nacional sumó una explosiva declaración del propio jefe de Estado. En entrevista exclusiva con Caracol Radio, el presidente Gustavo Petro se pronunció por primera vez de manera frontal sobre la situación de Juliana Guerrero, la joven activista imputada por la Fiscalía por presuntamente falsificar su diploma de contadora pública para intentar ser nombrada en el alto gobierno.

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Lejos de soltarle la mano a una de sus fichas más cuestionadas, el mandatario asumió parte de la responsabilidad de la atención mediática sobre Guerrero y lanzó una férrea defensa en la que aseguró que, judicialmente, a la mujer no se le ha demostrado ninguna irregularidad académica de fondo.

Durante su intervención, el presidente Petro recordó los inicios de Guerrero en el proyecto político del Pacto Histórico y lamentó haberla expuesto públicamente cuando apenas era una joven que se abría paso en la política, lo que según él, desató ataques personales y chismes de pasillo.

El presidente fue enfático al señalar que los cuestionamientos sobre el cartón profesional de contadora de la Fundación Universitaria San José —el cual la propia institución anuló tras descubrirse que se expidió sin cumplir requisitos como las pruebas Saber Pro— siguen estando en el terreno de la duda institucional y no de la certeza penal.

“La señora Juliana Guerrero hasta el día de hoy no se le ha comprobado que no estudió en esa universidad, ella no es funcionaria pública, ella fue amenazada de muerte en esa universidad”, argumentó Petro en Caracol Radio, revelando además un supuesto contexto de peligro que habría rodeado la época universitaria de la joven.

Uno de los puntos que más revuelo causó en el debate público fue el frustrado nombramiento de Juliana Guerrero como viceministra de la Juventud en 2025, un cargo que se frenó en seco precisamente cuando estallaron las inconsistencias de su hoja de vida. Ante esto, Petro sacó a relucir la Carta Magna para asegurar que su designación en ese puesto era jurídicamente imposible, independientemente del diploma.

“Puede salir o no, pero no pueden decir que ella fue viceministra; imposible, porque no tenía 25 años y ese es el requisito en la Constitución. Si eso es así, yo me quedo callado”, sentenció el presidente de forma tajante.

A pesar de que el mandatario insiste en blindar políticamente a Guerrero, la situación jurídica de la activista en los tribunales sigue siendo crítica. Cabe recordar que la Fiscalía General de la Nación formalizó la imputación en su contra por los delitos de falsedad en documento público y fraude procesal, sosteniendo bajo pruebas técnicas que la mujer “nunca fue a clase ni presentó exámenes” para obtener la titulación.

Graves acusaciones a Juliana Guerrero y más miembros del Gobierno de Petro: habló alta funcionaria

Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y actual funcionaria del Gobierno, aseguró que hay más de 20 personas que están buscando desacreditarla con el presidente Gustavo Petro acusándola de varios hechos que ella no cometió, pero lo que sí hizo fue destapar una supuesta disputa interna de poder entre diferentes funcionarios o personas cercanas al presidente, como Juliana Guerrero y Carlos Carrillo, con quienes ella ha tenido una confrontación desde hace varios meses.