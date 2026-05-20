El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre la controversia surgida luego de una intervención artística en inmediaciones de la finca del expresidente Álvaro Uribe Vélez, en Rionegro, Antioquia, y pidió manejar la situación con consideración hacia su familia.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: “Cepeda, cobarde”: con rodillo en mano, Uribe arremetió por mural que le pintaron al pie de su casa)

Desde Bogotá, el mandatario abordó las críticas por la protesta impulsada por colectivos de víctimas de los llamados ‘falsos positivos’ y sostuvo que estas expresiones no deben interpretarse como una amenaza, aunque insistió en el respeto institucional.

“Quiero decirle a la población que guarde respeto en épocas electorales. No porque sea un delito lo que hicieron. Todas las fachadas de nuestras casas son públicas”, fue la frase utilizada por Petro al referirse al hecho, en medio del consejo de ministros del 19 de mayo.

Lee También

El jefe de Estado defendió además la manifestación de organizaciones sociales y víctimas del conflicto armado, al señalar que las expresiones simbólicas forman parte del ejercicio de la libertad de expresión.

El pronunciamiento se dio luego de que la acción artística despertara cuestionamientos en distintos sectores políticos, que pusieron en discusión el lugar donde se llevó a cabo.

El presidente Gustavo Petro se refirió al graffiti que fue pintado en la fachada de una propiedad del expresidente Álvaro Uribe y pidió respeto. pic.twitter.com/0sRehpTNPd — La FM (@lafm) May 20, 2026

¿Qué dijo Álvaro Uribe sobre mural pintado cerca de su finca?

El expresidente Álvaro Uribe Vélez rechazó la intervención realizada en cercanías de su finca en Rionegro y expresó inconformidad por el mensaje instalado en el lugar, al considerar que afecta el entorno de su familia.

Uribe cuestionó que este tipo de acciones se desarrollen en zonas residenciales y señaló que la situación traslada un mensaje que no comparte, lo que elevó la tensión alrededor del hecho.

En ese contexto, el Gobierno insiste en la visibilización de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales conocidas como “falsos positivos”, mientras sectores políticos mantienen posiciones divididas frente al lugar de la intervención artística.

Graves acusaciones a Juliana Guerrero y más miembros del Gobierno de Petro: habló alta funcionaria

Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y actual funcionaria del Gobierno, aseguró que hay más de 20 personas que están buscando desacreditarla con el presidente Gustavo Petro acusándola de varios hechos que ella no cometió, pero lo que sí hizo fue destapar una supuesta disputa interna de poder entre diferentes funcionarios o personas cercanas al presidente, como Juliana Guerrero y Carlos Carrillo, con quienes ella ha tenido una confrontación desde hace varios meses.