Un nuevo movimiento telúrico se registró en la noche de este martes 19 de mayo en el departamento de Antioquia. De acuerdo con el más reciente boletín del Servicio Geológico Colombiano, el sismo tuvo una magnitud de 3.4 y se presentó en jurisdicción de Chigorodó.

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El evento sísmico ocurrió sobre las 9:54 p. m., con una profundidad de 33 kilómetros, característica que hizo que el temblor pudiera percibirse en algunos municipios cercanos del Urabá antioqueño. Hasta el momento, las autoridades no reportan personas heridas ni afectaciones materiales por el movimiento de tierra.

Algunos internautas reportaron que en Mutatá el movimiento se percibió de manera leve, mientras habitantes de Belén de Bajirá aseguraron que el sismo se sintió con mayor intensidad en esa zona.

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“Se sintió fuerte en Belén de Bajirá”, escribió un usuario de X en la publicación del Servicio Geológico Colombiano.

La entidad también invitó a la comunidad a reportar si percibió el sismo, con el propósito de recopilar información sobre el alcance del movimiento telúrico en distintas regiones del país.

¿Por qué tiembla tanto en Colombia?

Colombia es uno de los países con mayor actividad sísmica en América Latina debido a su ubicación geográfica sobre el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona donde interactúan varias placas tectónicas.

El territorio colombiano se encuentra en un punto de convergencia entre las placas de Nazca, Sudamericana y Caribe, lo que provoca una constante liberación de energía en forma de temblores y movimientos telúricos.

Regiones como Santander, Nariño, Antioquia y el Eje Cafetero suelen presentar alta actividad sísmica debido a la presencia de fallas geológicas activas. Por esta razón, entidades como el Servicio Geológico Colombiano mantienen monitoreo permanente sobre cualquier variación en el comportamiento de la tierra.

Las autoridades recomiendan conservar la calma durante un sismo, identificar rutas de evacuación y tener preparado un kit de emergencia ante cualquier eventualidad.

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