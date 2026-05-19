Paloma Valencia aprovechó el debate de Noticias Caracol para enviarle un saludo a Lina Moreno, la esposa de Álvaro Uribe Vélez. Esto se dio luego de que en la tarde de este 19 de mayo se presentaran unas protestas en la entrada de la finca del expresidente donde, según él, se encontraba su pareja.

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La candidata del Centro Democrático rechazó el bloqueo cerca de la propiedad del otrora senador y dijo que la integridad de Moreno de Uribe estuvo en riesgo. Además, aseguró que el responsable de tal altercado fue su principal contrincante en estas elecciones, Iván Cepeda.

La situación se dio sobre la tarde del martes, cuando el exmandatario se dirigía a Medellín para cumplir con su agenda política. Sin embargo, la aglomeración no le permitió dirigirse a la capital antioqueña.

De hecho, Uribe Vélez tuvo confrontaciones con varios de los manifestantes y aseguró que todo se trató de un hostigamiento contra su propiedad. A su vez, culpó a Iván Cepeda, a quien señaló de promover estas acciones. Finalmente, tomó un rodillo para pintar sobre un mural de falsos positivos que hicieron algunos presentes.

Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.