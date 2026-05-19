El presidente Gustavo Petro se retractó públicamente de las declaraciones en las que llamó “muñecas de la mafia” a un grupo de periodistas colombianas y ofreció disculpas durante un consejo de ministros llevado a cabo este martes 19 de mayo. El mandatario tomó la decisión luego de que la Corte Constitucional rechazara sus palabras a través de la sentencia SU-432 de 2025.

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La polémica frase fue pronunciada por Petro el 30 de agosto de 2024 durante la posesión de Iris Marín. En ese momento, el jefe de Estado afirmó: “Las periodistas del poder, las muñecas de la mafia, construyeron la tesis del terrorismo en la protesta y la criminalización del derecho genuino a protestar”.

Qué dijo Gustavo Petro sobre las periodistas y las “muñecas de la mafia”

La frase provocó múltiples críticas y terminó siendo estudiada por la Corte Constitucional. El alto tribunal emitió un documento de 88 páginas en el que concluyó que las expresiones del presidente vulneraron derechos fundamentales de las mujeres periodistas y ordenó una retractación pública.

Durante el consejo de ministros de este martes, Petro aseguró que las periodistas afectadas no “tenían por qué esperar más” para escuchar sus disculpas. Además, afirmó que “el debido respeto a la Corte se prueba acatando cuanto antes la sentencia y el consejo de ministros resulta ser el escenario más alto” para pronunciarse sobre el tema.

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El mandatario también reconoció que la Corte Constitucional encontró que su frase “sobre un grupo de mujeres periodistas amerita retractación pública”. Por eso, dijo que decidió “retirar formalmente las declaraciones de su voz pública”.

En uno de los apartes más llamativos de su intervención, Petro expresó: “Las mujeres que hacen periodismo en Colombia de ese grupo no son muñecas de la mafia, son ciudadanas autónomas, profesionales, libres y parte sustancial de lo que mantiene en pie la democracia colombiana”.

Luego añadió un mensaje directo para las comunicadoras: “A las periodistas aludidas y a todas las mujeres que ejercen este oficio en el país, les ofrezco mis excusas”.

La sentencia SU-432 de 2025 sostuvo que las opiniones del presidente “no solo cruzaron el límite, sino que terminaron denigrando el cargo que el país le concedió”. El fallo además concluyó que “se vulneraron los derechos de vivir una vida libre de violencias, a la no discriminación y a la libertad de expresión de las mujeres periodistas”.

La Corte Constitucional incluso advirtió que las declaraciones del mandatario podían influir negativamente en el ejercicio periodístico debido al peso de su investidura presidencial y a su capacidad de incidencia sobre la opinión pública.

Graves acusaciones a Juliana Guerrero y más miembros del Gobierno de Petro: habló alta funcionaria

Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y actual funcionaria del Gobierno, aseguró que hay más de 20 personas que están buscando desacreditarla con el presidente Gustavo Petro acusándola de varios hechos que ella no cometió, pero lo que sí hizo fue destapar una supuesta disputa interna de poder entre diferentes funcionarios o personas cercanas al presidente, como Juliana Guerrero y Carlos Carrillo, con quienes ella ha tenido una confrontación desde hace varios meses.