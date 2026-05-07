Un nuevo movimiento telúrico se registró en la madrugada de este jueves 7 de mayo en el departamento de Santander. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó que el sismo tuvo una magnitud de 3.4 y se presentó sobre la 1:44 a. m. hora local.
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Según el boletín, el epicentro se ubicó en el municipio de Los Santos, una de las zonas con mayor actividad sísmica del país. El evento tuvo una profundidad de 146 kilómetros y, según un internauta que comentó la publicación, se sintió en Medellín.
Hasta el momento, las autoridades no reportan personas lesionadas ni daños materiales por cuenta del temblor. Sin embargo, varios usuarios en redes sociales aseguraron haber sentido el movimiento en municipios cercanos y otras zonas del nororiente colombiano.
Cabe recordar que Santander es considerado uno de los departamentos con mayor actividad sísmica de Colombia debido al llamado “Nido Sísmico de Bucaramanga”, una zona reconocida por registrar decenas de movimientos telúricos diariamente.
#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-05-07, 01:44 hora local Magnitud 3.4, Profundidad 146 km, Los Santos – Santander, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo pic.twitter.com/dvp3mfqcqC
— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) May 7, 2026
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