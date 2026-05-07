Un nuevo movimiento telúrico se registró en la madrugada de este jueves 7 de mayo en el departamento de Santander. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó que el sismo tuvo una magnitud de 3.4 y se presentó sobre la 1:44 a. m. hora local.

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Según el boletín, el epicentro se ubicó en el municipio de Los Santos, una de las zonas con mayor actividad sísmica del país. El evento tuvo una profundidad de 146 kilómetros y, según un internauta que comentó la publicación, se sintió en Medellín.

Hasta el momento, las autoridades no reportan personas lesionadas ni daños materiales por cuenta del temblor. Sin embargo, varios usuarios en redes sociales aseguraron haber sentido el movimiento en municipios cercanos y otras zonas del nororiente colombiano.

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Cabe recordar que Santander es considerado uno de los departamentos con mayor actividad sísmica de Colombia debido al llamado “Nido Sísmico de Bucaramanga”, una zona reconocida por registrar decenas de movimientos telúricos diariamente.

¿Cómo reportar un temblor en Colombia? El Servicio Geológico Colombiano (SGC) cuenta con la plataforma Sismo Sentido, una herramienta digital en la que los ciudadanos pueden informar si percibieron un movimiento telúrico en cualquier región del país. Para hacer el reporte, las personas deben ingresar al portal oficial del SGC y seleccionar la opción “¿Sintió este sismo?”. Allí podrán indicar en qué ciudad se encontraban, cómo percibieron el movimiento y si observaron afectaciones durante el evento. La información recopilada permite a las autoridades conocer el alcance de cada temblor, identificar las zonas donde fue sentido con mayor intensidad y fortalecer el monitoreo sísmico en Colombia.

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