Un temblor de magnitud 3.3 se registró en la madrugada de este 23 de abril de 2026 en el municipio de Los Santos, en el departamento de Santander, según el más reciente boletín del Servicio Geológico Colombiano.

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De acuerdo con la información de la entidad, el evento sísmico ocurrió a las 3:21 a. m. y tuvo una profundidad de 150 kilómetros, lo que lo clasifica como un movimiento intermedio, característica que suele influir en la forma en que se percibe en distintas zonas del país.

Hasta el momento, las autoridades no reportan personas heridas ni daños materiales asociados a este sismo. Sin embargo, organismos de monitoreo mantienen seguimiento ante cualquier eventualidad que pueda derivarse del movimiento telúrico.

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El Servicio Geológico Colombiano reiteró el llamado a la ciudadanía para reportar si sintió el sismo a través de sus canales oficiales, con el fin de fortalecer el análisis de este tipo de fenómenos y mejorar los sistemas de información.

¿Por qué tiembla tanto en Los Santos (Santander)?

Colombia se encuentra en una zona de alta actividad sísmica debido a la interacción de varias placas tectónicas, por lo que este tipo de eventos son frecuentes, especialmente en regiones como Santander.

El epicentro se ubicó en Los Santos, una región reconocida por su constante actividad sísmica y considerada como una de las zonas donde más temblores se registran en Colombia.

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