Un nuevo movimiento telúrico se registró en la madrugada de este 21 de abril de 2026 en el municipio de Cucunubá, según el más reciente reporte del Servicio Geológico Colombiano (SGC), completando así el tercer sismo reportado en pocas horas en el país.

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De acuerdo con la entidad, el evento tuvo una magnitud de 3.2 y se originó a una profundidad de 148 kilómetros, lo que lo clasifica como un sismo intermedio, generalmente menos perceptible en superficie.

La población, epicentro del movimiento telúrico, queda a aproximadamente 70 kilómetros de Bogotá; sin embargo, aún no se conocen reportes de percepción del sismo en la capital.

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El temblor ocurrió hacia las 3:11 a. m. (hora local) y se suma a otros dos movimientos registrados durante la noche anterior. El primero se presentó en Los Santos, con magnitud 3.6 y una profundidad considerable, mientras que el segundo ocurrió en Garzón, con magnitud 2.7 y profundidad superficial.

El SGC recordó que este tipo de actividad sísmica es frecuente en distintas regiones del país, debido a su ubicación en una zona de alta interacción tectónica.

Asimismo, la entidad invitó a la ciudadanía a reportar si percibió alguno de estos movimientos a través de la plataforma oficial “Sismo Sentido”, una herramienta que permite recopilar información clave para el monitoreo en tiempo real.

¿Por qué tiembla tanto en Colombia?

Colombia es un país con alta actividad sísmica debido a su ubicación geográfica en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona donde interactúan varias placas tectónicas que están en constante movimiento.

En el territorio colombiano convergen principalmente la placa de Nazca, la Sudamericana y la del Caribe, lo que provoca acumulación y liberación de energía en forma de sismos. Esta dinámica explica por qué se registran temblores frecuentes, la mayoría de baja magnitud.

Además, regiones como Los Santos —considerada una de las zonas más sísmicas del país— concentran gran parte de esta actividad, junto con sectores del Eje Cafetero y el suroccidente.

El Servicio Geológico Colombiano monitorea constantemente estos movimientos y recuerda que la mayoría de los sismos no representan peligro, aunque es clave estar preparados ante eventos de mayor intensidad.