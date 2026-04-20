Una nueva ola de reacciones surgió en redes sociales luego de que usuarios revivieran un video de la campaña ‘Infancia reclutada’, una iniciativa que en realidad no es reciente, sino que fue lanzada en 2021 con la participación de reconocidas figuras del país.

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El material, protagonizado por Andrés Cepeda, Juanes y otros famosos, volvió a circular con fuerza en plataformas digitales, reavivando el debate y poniendo nuevamente sobre la mesa el reclutamiento forzado de menores en Colombia.

Aunque muchos usuarios interpretan el clip como reciente, en realidad corresponde a una campaña presentada en octubre del citado año, impulsada por el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga.

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En esa iniciativa, titulada “¿Para qué nos llevaban?”, diferentes personalidades —entre ellas Carolina Guerra— narraron testimonios basados en relatos reales de niños y jóvenes reclutados por las extintas Farc, obligados a integrar grupos armados ilegales, en un ejercicio de memoria histórica.

El video, de poco más de tres minutos, buscaba despertar conciencia frente a una problemática persistente: según el informe que acompañó la campaña, más de 13.000 menores fueron víctimas de este fenómeno durante el conflicto armado colombiano.

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La campaña “Infancia reclutada”

La pieza audiovisual formó parte del informe “Infancia reclutada”, construido a partir de cientos de entrevistas a víctimas, en las que se documentaron experiencias de niños que pasaron meses en medio de la guerra, forzados a portar armas y alejados de sus familias, en contextos ligados al accionar de las extintas Farc y otras dinámicas de violencia armada.

Además de Andrés Cepeda y Juanes, participaron figuras como Juan Pablo Raba, Taliana Vargas, Mabel Lara y Daniel Samper Ospina, quienes prestaron sus voces para recrear estos relatos.

El objetivo principal de la campaña consistía en impulsar un llamado a la verdad, la memoria y la reparación, insistiendo en que el reclutamiento infantil no solo marcó el pasado del país, sino que aún persiste en varias regiones.

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