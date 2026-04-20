Un movimiento telúrico leve se registró en la noche de este 20 de abril de 2026 en el municipio de Garzón, según el más reciente boletín del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

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De acuerdo con la entidad, el sismo tuvo una magnitud de 2.7 y se originó a una profundidad superficial, condición que suele hacer más perceptible el evento para quienes se encuentran cerca del epicentro.

El temblor ocurrió hacia las 11:21 p. m. (hora local) y, aunque fue de baja intensidad, algunos habitantes de la zona reportaron haberlo sentido. Sin embargo, por su intensidad, no se presentaron daños materiales.

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Otro sismo se registró en la noche en Los Santos

Horas antes, el Servicio Geológico Colombiano reportó otro movimiento telúrico en la noche de este 20 de abril de 2026, esta vez en el municipio de Los Santos, Santander.

El evento tuvo una magnitud de 3.6 y se originó a una profundidad de 153 kilómetros, lo que lo clasifica como un sismo intermedio, generalmente menos perceptible en superficie.

El temblor se presentó hacia las 8:21 p. m. (hora local) y hace parte de la actividad sísmica frecuente en esta zona del país, reconocida por su constante movimiento tectónico.

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