La mañana de este sábado 18 de abril arrancó movida por cuenta de una serie de temblores que han sacudido a Colombia desde la madrugada. Luego del sismo de 4.6 que se reportó en la mesa de Los Santos, en Santander, el Servicio Geológico Colombiano registró otro movimiento telúrico con epicentro en Anorí, Antioquia.

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El temblor fue de 3.9 grados pero varios habitantes de Medellín, así de la zona metropolitana, reportaron que lo sintieron entre leve a fuerte. “En Cocorná. Fuerte, pero muy leve”, “se sintió feo y eso que estoy en un sexto piso”, “lo sentí estaba desayunando y la mesas y sillas se movieron y mi mesa” y “se sintió en Medellín. Leve”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

Se sintió feo y eso que estoy en un 6 piso — Marcy Guaje (@Marcyguaje) April 18, 2026

Sentí el temblor en Medellin — Espsil (@VzlatierradePaz) April 18, 2026

El alcalde de la capital antioqueña, Federico Gutiérrez, aseguró que no hubo daños graves ni afectaciones estructurales en la ciudad. No obstante, pidió a la ciudadanía que reporten a las autoridades de emergencia cualquier novedad.

“Luego de sismo registrado en los últimos minutos, en Medellín no se han reportado afectaciones”, detalló Gutiérrez a través de su cuenta en ‘X’.

Luego de sismo registrado en los últimos minutos, en Medellín no se han reportado afectaciones. Seguimos verificando con estaciones de #BomberosMedellín ⚠️. Reportar cualquier novedad a través de la línea 123. — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) April 18, 2026

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