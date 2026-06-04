El representante a la Cámara electo Daniel Felipe Briceño Montes fue sancionado por un juzgado con un día de arresto y una multa de $1.750.905, luego de que se concluyera que incumplió una orden judicial relacionada con la rectificación de afirmaciones realizadas contra Gloria Cuartas, exdirectora de la Unidad para las Víctimas.

Sigue a PULZO en Discover

Según la decisión judicial, Briceño deberá cumplir el arresto en las instalaciones de la sala de retenidos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y cancelar la suma impuesta a favor de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

La sanción se deriva de un incidente de desacato promovido después de que el entonces concejal de Bogotá señalara públicamente que cientos de miles de millones de pesos de la Unidad para las Víctimas habrían sido utilizados para actividades de carácter político.

Durante una entrevista radial, el abogado Rubén Acosta, apoderado de Gloria Cuartas, aseguró que la decisión ya fue adoptada luego de que se agotaran las oportunidades procesales para que Briceño cumpliera con la rectificación ordenada.

Lee También

“Se le brindaron todas las garantías judiciales. Las distintas situaciones donde se le solicitó rectificar no se realizaron y entiendo que tampoco apeló la última decisión del juzgado donde lo llamaba para que actuara”, afirmó Acosta.

El abogado explicó además que una de las controversias centrales del caso tiene que ver con la cifra utilizada por Briceño. Según indicó, el político habló inicialmente de 250.000 millones de pesos, cuando la información revisada por su equipo mostraba una cifra cercana a los 8.600 millones de pesos destinados a eventos de atención a víctimas en distintas regiones del país.

Acosta también sostuvo que Gloria Cuartas ni siquiera se encontraba al frente de la entidad cuando ocurrieron varios de los hechos cuestionados. Según explicó, la funcionaria asumió la dirección de la Unidad para las Víctimas el 14 de marzo de 2025, mientras que los contratos y actividades señaladas por Briceño corresponderían a fechas anteriores.

“Ella no ejecutó esos recursos ni dio autorización para esos eventos”, manifestó el abogado, quien agregó que tampoco existe una decisión judicial que concluya que dichos recursos fueron destinados a actividades de campaña política.

Por su parte, Daniel Briceño rechazó la sanción y aseguró que sí realizó videos de aclaración y retractación. “Yo hice dos videos de aclaración y retractación. Lo que pasa es que a la doctora Gloria no le gustan”, afirmó.

El representante electo también sostuvo que nunca fue notificado adecuadamente del incidente de desacato que derivó en la sanción.

“A mí no me han notificado personalmente y están violando todas mis garantías. Me estoy enterando de la sanción por los medios de comunicación”, aseguró.

Briceño explicó que ya presentó un incidente de nulidad argumentando que no tuvo la oportunidad de ejercer plenamente su derecho de defensa durante esta etapa del proceso.

A pesar de la decisión judicial, el dirigente político insistió en que continuará denunciando presuntas irregularidades en la Unidad para las Víctimas. Según dijo, la cifra que cuestiona actualmente no es de 250.000 millones de pesos sino de aproximadamente 460.000 millones de pesos en contratos relacionados con logística, transporte, alimentación y organización de eventos.

Mientras el proceso continúa en instancias superiores, la orden judicial vigente contempla que Briceño deberá cumplir el arresto de un día y cancelar la multa económica impuesta por el juzgado. La controversia, sin embargo, sigue abierta, pues el congresista electo mantiene su defensa y asegura que acudirá a los mecanismos legales disponibles para intentar revertir la sanción.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.