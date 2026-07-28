Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Una nueva tragedia vial se registró en Ibagué y dejó como saldo la muerte de un conductor de transporte público. El siniestro ocurrió en el puente del barrio Topacio, donde un hombre fue embestido por una motocicleta en circunstancias que son materia de investigación.

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La víctima fue identificada como Julio César Varón, conocido como ‘Julis’, conductor de una buseta afiliada a la empresa Expreso Ibagué. Según información preliminar, el hombre había terminado su jornada laboral y se dirigía a su vivienda cuando ocurrió el accidente.

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De acuerdo con versiones iniciales, el conductor habría intentado cruzar la vía cuando fue impactado por la motocicleta. Un testigo indicó que el motociclista presuntamente se desplazaba a alta velocidad por el carril entre Santa Ana y El Topacio, aunque esta versión deberá ser verificada por las autoridades.

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En el mismo hecho, el motociclista resultó gravemente herido y fue trasladado a un centro asistencial, donde recibe atención médica. Hasta el momento no se ha entregado un reporte oficial sobre su estado de salud.

Al lugar acudieron unidades de emergencia y personal de criminalística para realizar la inspección técnica del cuerpo y adelantar la recolección de pruebas que permitan esclarecer lo ocurrido.

Habitantes del sector también elevaron una denuncia por las condiciones de seguridad vial en este punto, donde una mujer también murió hace unas semanas tras ser arrollada en su motocicleta por un campero. Según relataron, tiempo atrás funcionaba un semáforo que ayudaba a regular el tránsito y reducía significativamente el riesgo de accidentes.

No obstante, tras su retiro, quienes se movilizan desde El Salado hacia el centro de la ciudad, y en sentido contrario, deben cruzar la vía en medio de condiciones consideradas peligrosas, dependiendo en gran medida de la precaución individual.

La comunidad advierte que esta situación ha incrementado la vulnerabilidad de peatones y ciclistas, quienes enfrentan mayores riesgos al transitar por este corredor sin una señalización adecuada ni control del tráfico.

Aunque en el cruce cercano al conjunto residencial Yerbabuena se registra presencia ocasional de agentes de tránsito, el punto exacto donde ocurrió el accidente permanece, en la mayoría de ocasiones, sin control ni regulación.

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