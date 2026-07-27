La vía al Llano, uno de los corredores viales más importantes del país, permanece cerrada de manera indefinida luego de un fuerte accidente registrado en la tarde de este lunes dentro del túnel Renacer, en el tramo que comunica a Bogotá con los Llanos Orientales.

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(Ver también: Impactante accidente en salida de Bogotá hacia el Llano; taxi quedó prácticamente destruido)

De acuerdo con información divulgada por Noticias RCN, el siniestro ocurrió cuando dos vehículos de carga colisionaron al interior de la estructura, lo que obligó a suspender por completo el tránsito mientras las autoridades atienden la emergencia y adelantan las investigaciones correspondientes.

Las imágenes conocidas del accidente muestran la magnitud del impacto. Uno de los tractocamiones, de color verde, quedó con la cabina completamente destruida, mientras que un vehículo tipo cisterna rojo también sufrió graves daños. Además, en el túnel quedaron esparcidos varios restos de los automotores tras el choque.

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#AEstaHora está cerrada la vía al Llano por un accidente de tránsito en el túnel Renacer. Dos vehículos de carga chocaron sin dejar heridos de gravedad. Las autoridades verifican si uno de los vehículos derramó sustancias peligrosas en la vía. pic.twitter.com/7gGgRLfF3G — Noticias RCN (@NoticiasRCN) July 27, 2026

Pese a la fuerza de la colisión, el reporte preliminar indica que no se presentaron personas con lesiones de gravedad. Sin embargo, los organismos de emergencia y las autoridades de tránsito permanecen en el lugar evaluando las condiciones de seguridad antes de permitir cualquier tipo de circulación por el corredor.

Investigan posible derrame de sustancias peligrosas

Uno de los aspectos que más preocupa a las autoridades es la posible presencia de sustancias peligrosas derramadas tras el accidente. Por esa razón, se activaron los protocolos de seguridad para inspeccionar la carga de ambos vehículos y determinar si existe algún riesgo para quienes trabajan en la atención de la emergencia o para la infraestructura del túnel.

Las labores incluyen la remoción de los vehículos siniestrados, la limpieza del lugar y la verificación del estado de la estructura, procedimientos que podrían extenderse durante varias horas.

El cierre de la vía al Llano sigue sin hora de reapertura

Tiempo después del accidente, Noticias RCN confirmó que la vía al Llano continúa cerrada y que, por el momento, no existe una hora estimada para su reapertura, por lo que el cierre es indefinido.

Las autoridades recomendaron a los viajeros mantenerse atentos a los canales oficiales antes de emprender desplazamientos por este corredor, ya que las condiciones de la emergencia podrían cambiar conforme avancen las inspecciones y los trabajos de recuperación.

(Ver también: Grave accidente en la vía al Llano dejó un muerto; duro choque entre vehículos de carga)

La vía al Llano conecta a Bogotá con departamentos como Meta, Casanare, Arauca y Vichada, por lo que cualquier interrupción afecta tanto el transporte de carga como la movilidad de miles de viajeros que utilizan diariamente esta carretera. Mientras continúan las labores en el túnel Renacer, se espera un pronunciamiento oficial sobre las causas del choque y el tiempo que demandará restablecer el tránsito en uno de los principales accesos al oriente colombiano.

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