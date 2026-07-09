Sobre la tarde de este jueves 9 de julio se reportó un trágico accidente de tránsito en la vía al Llano, en el que lamentablemente fallecieron dos personas. El hecho se reportó cerca de las 4 p. m. e involucró un vehículo de carga y una motocicleta.

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De acuerdo con lo reportado por Coviandina, concesión encargada de la vía Bogotá-Villavicencio, el siniestro se presentó sobre el kilómetro 63. Al parecer, el camión habría pasado por encima de la moto involucrada y el conductor de esta y su acompañante perdieron la vida.

Al lugar llegaron organismos de socorro y paramédicos, pero las víctimas fallecieron en el lugar de los hechos. Por su parte, el conductor del vehículo de carga resultó ileso.

Coviandina también anunció que tuvo que hacer un cierre total sobre el kilómetro 62, mientras las autoridades levantan los cuerpos y hacen las respectivas investigaciones sobre el hecho. La situación ocasionó un problema de movilidad, ya que los vehículos que viajaban por la vía al Llano quedaron completamente detenidos.

(3:40 p.m.) A esta hora se realiza cierre total en el K62+000 sentido Bogotá-Villavicencio por atención de siniestro vial en el K63+300. Transite con precaución y esté atento a las indicaciones de la Policía de Tránsito y Transporte. Seguiremos informando. — Coviandina (@CoviandinaSAS) July 9, 2026

Conductor de camioneta atropelló a motociclistas en Bogotá; lo lincharon hasta quitarle la vida

Ocurrió en Kennedy, donde esta persona atropelló a varios conductores de moto y luego huyó del lugar. La comunidad lo persiguió y más adelante lo alcanzaron para golpearlo hasta provocarle la muerte. Por el hecho no hay ninguna persona capturada.