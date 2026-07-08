Un fuerte accidente de tránsito se registró en la noche de este martes 7 de julio en el sur de Bogotá y obligó a desplegar un operativo de emergencia para atender a los lesionados y controlar la movilidad en la zona. La Secretaría Distrital de Movilidad informó que el siniestro ocurrió sobre la avenida Boyacá con calle 74B sur, en la localidad de Usme.

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De acuerdo con el reporte oficial, el choque involucró a un camión y un automóvil. Tras el impacto, el vehículo de carga perdió el control, chocó contra un poste de energía y terminó volcado a un costado de la vía, generando importantes afectaciones para quienes transitaban por ese corredor vial.

Aunque las autoridades no entregaron mayores detalles sobre las causas del accidente, videos compartidos por ciudadanos en redes sociales mostraron el estado en el que quedó el camión. En las imágenes se observa el vehículo volcado dentro de lo que sería un canal de aguas lluvias, con graves daños en la parte delantera y una aparente falla en el sistema de dirección.

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#BOGOTÁ. Sobre las 21:00h de este 07JUL, se registró siniestro vial en la Av. Boyacá con calle 74B Sur. Un automóvil y un tractocamión colisionaron; tras el impacto, el vehículo de carga chocó contra un poste y terminó volcado en la vía. Afortunadamente, no se reportaron… pic.twitter.com/dUTNgJhGh8 — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) July 8, 2026

Para atender la emergencia fue necesaria la presencia de unidades de la Policía de Tránsito, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá y una ambulancia, cuyos equipos prestaron atención a las personas que resultaron heridas y coordinaron las labores para recuperar la movilidad en el sector.

Hasta el momento, las autoridades no han informado el estado de salud del conductor del camión ni de los demás involucrados en el accidente. Tampoco se ha confirmado si hubo más personas lesionadas, mientras avanzan las investigaciones para establecer las circunstancias en las que ocurrió el siniestro vial.

[06:47 a.m.] #GestiónDelTráfico | 🔧Se realizan maniobras para retirar los vehículos implicados en siniestro vial en la Av. Boyacá con calle 74B sur. ⛔️Afectación de un carril ⚠️ Transita con precaución 👮‍♂️Grupo Guía agiliza el tráfico en el punto. pic.twitter.com/qPxkXduLgY — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) July 8, 2026

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