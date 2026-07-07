Por: El Espectador

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Dos jóvenes, ambos de 19 años, fueron capturados por la Policía Nacional en el norte de Bogotá tras asaltar una farmacia en el barrio La Cabrera, localidad de Chapinero. En el operativo, las autoridades lograron activar un plan candado que permitió interceptar a los señalados delincuentes mientras huían.

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El robo se frustró gracias a una oportuna denuncia ciudadana a través de la línea de emergencia 123. Según el reporte oficial, los asaltantes ingresaron al establecimiento comercial, donde intimidaron, amordazaron y encerraron a la cajera para apoderarse de diversos productos del mostrador.

Cámaras del local registraron los movimientos de los delincuentes, dejando en evidencia cómo se llevaron elementos como proteínas, medicinas entre otros objetos que hurtaron.

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La alarma activó los cuadrantes del sector e iniciaron una búsqueda de los asaltantes. Esta terminó en una persecución por el sector del Caño del Virrey, donde finalmente fueron capturados. Las autoridades recuperaron la totalidad de la mercancía hurtada, la cual está avaluada en seis millones de pesos.

Tras su captura, los implicados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por el delito de hurto.

No pudieron salirse con la suya estos dos hombres de nacionalidad extranjera, que hurtaron una droguería en #Chapinero. Intimidaron y amordazaron a la cajera y pretendían huir por el sector del Caño del Virrey, donde fueron capturados gracias a un plan candado. pic.twitter.com/PyttNiEc3X — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) July 7, 2026

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Datos de la Secretaría de Seguridad indican que, durante el año 2024 se registraron 99.397 denuncias por hurto a personas. En 2025 la cifra fue de 88.042 denuncias, y solo entre enero y febrero del presente año ya se reportan13.256 casos, lo que evidencia que el problema sigue vigente.

Entre enero y febrero de este año se reportaron 1.692 capturas, mientras que en todo 2025 se registraron 10.695 y en 2024 10.896, lo que, para el Concejo de Bogotá, plantea serios interrogantes sobre la capacidad de reacción y disuasión del sistema de seguridad.

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