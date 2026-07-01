Lo que debía ser el cierre de un viaje familiar terminó convertido en una escena de angustia y violencia en el occidente de Bogotá. Un hombre de 40 años permanece hospitalizado luego de recibir un disparo en la cabeza durante un intento de hurto ocurrido en la localidad de Fontibón.

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El hecho se registró el lunes 30 de junio en el barrio La Felicidad, cuando la víctima regresaba junto con varios familiares y se disponían a ingresar a una vivienda tras arribar a la ciudad.

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De acuerdo con información revelada por Citytv, el grupo acababa de estacionar dos vehículos cuando fue interceptado por hombres armados. Según el relato entregado por una familiar de la víctima al medio citado, el grupo apenas comenzaba a descender de los vehículos cuando un automóvil se acercó de manera repentina.

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“Llegamos y apenas nos empezamos a bajar para despedirnos del otro vehículo, porque no todos vivimos acá, viene un carro y frena muy duro. Entonces nos empiezan a amenazar, creo que eran cuatro tipos”, relató.

En el lugar había cerca de diez personas, entre ellas menores de edad, mujeres y dos mascotas.

Según el testimonio, durante el intento de robo se escucharon entre tres y cuatro disparos. Dos de esos impactos alcanzaron al hombre que conducía uno de los automotores. La familia aseguró que en ningún momento intentó enfrentarse a los delincuentes.

“Nunca forcejeamos para evitar que se llevaran el carro; simplemente no pudieron encenderlo”, explicó la familiar.

Tras no lograr llevarse el vehículo, los atacantes escaparon del lugar. La víctima permanece hospitalizada y buscan identificar a los responsables

El hombre fue trasladado de urgencia a un centro asistencial, donde permanece bajo atención médica. Según la información conocida hasta ahora, está fuera de peligro y continúa bajo observación.

Uno de los elementos que ahora hace parte de la investigación son las imágenes de cámaras de seguridad que habrían captado las placas del vehículo utilizado por los responsables para escapar. Las víctimas esperan que ese material permita avanzar en la identificación de la banda.

Habitantes del barrio señalaron que la inseguridad se ha convertido en una preocupación constante. Nancy Fonseca, residente del sector, aseguró a Citytv que semanalmente se estarían registrando varios casos de hurto.

“Yo creo que por semana se están presentando entre cinco a siete robos. Además, súmele raponazos de celular e intentos de hurto; las alarmas están sonando permanentemente”, indicó.

Otra vecina, identificada como Erika Durán, manifestó que el temor se ha vuelto cotidiano entre quienes viven en la zona.

Las cifras muestran aumento en hurtos a vivienda en Bogotá

De acuerdo con datos de la Secretaría Distrital de Seguridad de Bogotá, citados en una publicación del sitio web del Concejo de Bogotá a partir de una denuncia presentada por la concejal Diana Diago, entre enero y el 5 de junio de 2026 se registraron 2.252 casos de hurto a residencias en la capital, frente a 2.117 reportados en el mismo periodo de 2025.

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Las cifras también muestran una disminución en las capturas relacionadas con este delito: mientras en 2025 se contabilizaron 57 capturas por hurto a viviendas, en 2026 se registraban 44 para el mismo corte.

Entre las localidades con más reportes aparecen Suba, Engativá, Kennedy, Usaquén y Bosa.

Por ahora, las autoridades avanzan en el análisis del material de video y en la recolección de testimonios para establecer la identidad y el paradero de los responsables.”.

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