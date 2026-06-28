La crisis de seguridad ciudadana en Bogotá sumó un nuevo y alarmante capítulo en las últimas horas. Un video aficionado captó el preciso instante en que la delincuencia común saca provecho del denso tráfico de las horas pico para asaltar a ciudadanos indefensos. El escenario de este nuevo hecho delictivo fue la concurrida avenida de las Américas, una de las arterias viales más importantes del occidente de la capital, donde los ocupantes de un taxi se convirtieron en las nuevas víctimas de la modalidad de “atraco en trancón”.

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El material audiovisual, grabado por una conductora que presenciaba la escena desde el carril contiguo, expone la audacia y el desparpajo con el que operan las bandas delincuenciales en la ciudad. En cuestión de segundos, los delincuentes rompen la tranquilidad del corredor vial ante la mirada atónita de los demás conductores, quienes se ven impotentes ante la amenaza inminente.

El video, difundido inicialmente a través de plataformas digitales, se ha convertido en una pieza clave para las autoridades judiciales, pues permite identificar las características físicas de los asaltantes y el vehículo en el que se movilizaban para cometer el ilícito.

El modus operandi detallado en la grabación deja en evidencia la planeación exprés de estos delincuentes para asaltar vehículos de servicio público atrapados en la congestión:

Los dos sujetos aprovechan la parálisis del tráfico para ubicar la motocicleta justo al costado de las ventanas del taxi, impidiendo que el conductor pueda realizar maniobras de evasión.

Mientras el conductor de la motocicleta mantiene el motor encendido para garantizar una fuga inmediata, el parrillero procede a intimidar con destreza a las víctimas, obligándolas a entregar objetos de valor como teléfonos celulares, bolsos y dinero en efectivo. Tras lograr su cometido, los delincuentes emprenden la huida zigzagueando entre los carros compactados por el trancón, con rumbo desconocido.

Las denuncias ciudadanas en redes sociales acompañaron la publicación del video con un llamado urgente a la Policía Metropolitana de Bogotá y a la Secretaría de Seguridad para que intensifiquen los patrullajes en los corredores viales del occidente de la ciudad. La comunidad espera que, con la nitidez del registro de la placa LBV70E, los cuadrantes del sector logren la plena identificación y captura de estos delincuentes que tienen azotada la movilidad de la zona.

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