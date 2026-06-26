Una nueva alerta sobre la inseguridad en Bogotá surgió luego de que la periodista Martha Lenis compartiera el relato de un robo del que fue víctima su familia en el barrio La Soledad, ubicado en la localidad de Teusaquillo. De acuerdo con la comunicadora, los delincuentes habrían utilizado el argumento de un supuesto dron que cayó dentro de una vivienda para lograr el ingreso al inmueble y cometer el hurto.

Sigue a PULZO en Discover

(Le puede interesar: “Su sueño era ser deportista”: mamá de joven de 16 años y promesa del BMX, asesinado en Bogotá por una gorra)

Según contó Lenis, el hecho ocurrió a una cuadra del CAI del Parkway, donde hombres llegaron hasta la casa con la excusa de recuperar un dron que, supuestamente, había terminado en el patio de la residencia tras un vuelo.

La periodista explicó que en ese momento solo se encontraba una adulta mayor dentro del inmueble. De acuerdo con su versión, uno de los hombres, con una aparente discapacidad intelectual, tenía una apariencia que no despertaba sospechas, mientras que el otro fingía necesitar ayuda para recuperar el aparato.

Lee También

La víctima aseguró que los delincuentes conocían previamente que la vivienda estaba ocupada únicamente por la adulta mayor. Además, sostuvo que los hombres utilizaron un perfume con el que, según su percepción, la mujer quedó aturdida, aunque sin perder el conocimiento.

“Ahora los drones son utilizados por los delincuentes para hacer inteligencia y robar en las residencias”, afirmó Martha Lenis al relatar lo sucedido.

(Lea también: Alarma en Bogotá por plan de Tren de Aragua para causar terror con nuevos ataques, según informe)

Según la comunicadora, mientras uno de los hombres distraía a la dueña de la vivienda con el supuesto rescate del dron, el otro aprovechó para subir al segundo piso y apoderarse de varias joyas.

Lenis indicó que el presunto hurto quedó al descubierto cuando los hombres abandonaron la residencia. De acuerdo con su relato, las joyas robadas estaban avaluadas en cerca de 60 millones de pesos.

La periodista también explicó que, durante el engaño, el cómplice con discapacidad lloraba y pedía ayuda para recuperar el supuesto dron, mientras el otro daba instrucciones para mantener ocupada a la adulta mayor. Incluso, señaló que la mujer terminó ayudando a uno de los sujetos a bajar por la escalera, convencida de que estaba colaborando en una situación cotidiana.

Aunque la víctima lamentó las pérdidas económicas, destacó que la adulta mayor no sufrió agresiones físicas durante el episodio. Sin embargo, expresó su preocupación por lo que calificó como una modalidad de engaño cada vez más elaborada para ingresar a viviendas.

Qué hacer si observa personas sospechosas cerca de su vivienda

Las autoridades distritales mantienen el hurto a residencias como uno de los delitos priorizados dentro de las estrategias de seguridad. La Secretaría Distrital de Seguridad ha señalado en distintos balances que la denuncia ciudadana resulta clave para identificar patrones delictivos y orientar los operativos contra bandas dedicadas a este tipo de robos.

Por su parte, la Policía Metropolitana de Bogotá adelanta campañas de prevención e invita a la ciudadanía a reportar cualquier comportamiento sospechoso a través de la línea 123 o del cuadrante correspondiente, con el fin de facilitar una reacción oportuna.

La Policía recomienda no permitir el ingreso de desconocidos sin verificar plenamente su identidad y el motivo de la visita. También aconseja confirmar con empresas de servicios públicos o administraciones cuando alguien asegure estar haciendo trabajos técnicos o inspecciones.

Si observa personas merodeando de forma insistente, vehículos estacionados por largos periodos o individuos tomando fotografías de inmuebles sin una razón clara, la recomendación es comunicarse de inmediato con la línea 123 o informar al cuadrante de Policía para que los uniformados verifiquen la situación.

Cómo evitar robos en casas

Entre las principales recomendaciones de la Secretaría Distrital de Seguridad y la Policía Metropolitana están mantener puertas y ventanas aseguradas, instalar sistemas de iluminación y cámaras cuando sea posible, evitar divulgar en redes sociales que la vivienda quedará sola por varios días y fortalecer la comunicación con vecinos para reportar movimientos inusuales.

También aconsejan desconfiar de personas que soliciten ingresar con pretextos inesperados y verificar siempre cualquier historia antes de abrir la puerta.

Qué hacer si es víctima de un robo

Las autoridades recomiendan conservar la calma, evitar enfrentarse a los delincuentes y comunicarse cuanto antes con la línea de emergencias 123. Posteriormente, es importante presentar la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, ya sea de manera presencial o por los canales virtuales habilitados, pues esa información contribuye a las investigaciones y permite identificar posibles patrones de hurto en distintos sectores de la ciudad.

* Pulzo.com se escribe con Z