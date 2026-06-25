Las autoridades colombianas y británicas avanzan en la reconstrucción de los movimientos de Matthew Ashley Foster-Smith, un ciudadano británico de 46 años que hoy aparece como una de las líneas de análisis dentro de la investigación por el homicidio de Natalia Villalba Angarita, la mujer cucuteña cuyo cuerpo fue encontrado dentro de una maleta en un apartamento del norte de Bogotá.

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Aunque hasta el momento no existe una imputación formal ni una orden de captura en su contra en Colombia, el foco de las autoridades se ha concentrado en establecer cómo llegó al país y qué ocurrió durante los días previos al hallazgo.

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El caso tomó relevancia luego de que se conociera que cámaras de seguridad del edificio donde se hospedaba Natalia habrían registrado el ingreso de un ciudadano británico durante los últimos días de estadía de la mujer.

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De acuerdo con información revelada inicialmente por El Tiempo y retomada posteriormente por Caracol Radio, investigadores rastrean la presencia de Matthew Ashley Foster-Smith, quien habría quedado registrado ingresando al apartamento que ocupaba la víctima en el edificio Morph, ubicado en el sector de Chicó, en el norte de Bogotá.

Natalia Villalba, de 36 años y oriunda de Cúcuta, había llegado a Bogotá a comienzos de junio y permanecía en un alojamiento temporal cuando fue encontrada sin vida. Según los primeros reportes, su cuerpo estaba dentro de una maleta gris ubicada bajo la ducha del apartamento, la cual permaneció abierta durante varios días.

Uno de los elementos que llamó la atención de los investigadores es el historial judicial del ciudadano británico.

Según documentación consultada por El Tiempo ante registros del Reino Unido, Foster-Smith figura en expedientes relacionados con un caso de acoso ocurrido años atrás.

De acuerdo con esos antecedentes, el hombre fue condenado en 2023 a dos años y dos meses de prisión por conductas de acecho contra una expareja. El expediente señala que habría seguido a la víctima, acudido a lugares que ella frecuentaba —incluido un gimnasio— y divulgado imágenes íntimas tras la ruptura sentimental.

Medios británicos como Daily Mail habían divulgado detalles del caso en 2020, información que ahora hace parte del contexto que revisan las autoridades colombianas mientras avanzan las verificaciones sobre su presencia en el país.

Los documentos también indican que Foster-Smith es médico de profesión y que, como parte de decisiones judiciales previas, debía cumplir controles y presentaciones periódicas ante autoridades británicas.

Información conocida señala que el ciudadano británico habría abandonado Colombia el pasado 21 de junio por un paso fronterizo hacia Ecuador.

Sin embargo, fuentes del proceso indicaron que hasta ahora el CTI no ha emitido una orden de captura ni existe circular internacional de Interpol en su contra, por lo que jurídicamente no tiene condición de acusado dentro del expediente.

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Las autoridades mantienen abiertas varias líneas investigativas que incluyen revisión de cámaras, registros migratorios, llamadas, movimientos dentro del edificio y posibles contactos de Natalia durante sus últimos días.

Por ahora, los investigadores insisten en que cualquier responsabilidad penal deberá establecerse únicamente con evidencia judicial y dentro del debido proceso.

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