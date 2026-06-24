La aparición de dos pasaportes con identidades diferentes a nombre de Natalia Villalba Angarita se convirtió en uno de los hallazgos más llamativos dentro de la investigación por la muerte de la mujer de 36 años, encontrada sin vida en el apartamento 702 del edificio Morph, en el barrio Chicó de Bogotá. Las autoridades ahora intentan establecer el origen y el uso que tuvieron ambos documentos.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con información conocida por El Tiempo, durante la inspección en el inmueble fueron encontrados dos pasaportes asociados a la víctima. Sin embargo, los documentos presentaban diferencias en los apellidos registrados, situación que despertó el interés de los investigadores encargados del caso.

(Vea también: Las dolorosas coincidencias en casos de Natalia Villalba y Valentina Trespalacios, asesinadas en Bogotá)

Según una fuente vinculada a la investigación, uno de los documentos identificaba a la mujer como Natalia Villalba Rubiano, mientras que el otro aparecía con los apellidos Rubiano Angarita. Aunque el nombre coincidía, las autoridades buscan esclarecer por qué existían dos documentos con identidades distintas y si ambos fueron utilizados para realizar viajes internacionales.

Lee También

La Fiscalía y los organismos de investigación ya adelantan la verificación de los movimientos migratorios de Natalia utilizando las dos identidades encontradas. El objetivo es determinar si existen registros de salidas o ingresos al país que permitan reconstruir sus actividades recientes y establecer posibles conexiones con personas que aparecen en el expediente.

Dentro de las pesquisas ya se confirmó que la mujer había viajado recientemente a Río de Janeiro, en Brasil, y también a Madrid, España, en un desplazamiento familiar. Los investigadores consideran que esta información podría ser relevante para determinar si esos viajes coinciden con los movimientos de uno de los extranjeros que estuvo con ella en el apartamento antes de su muerte.

De hecho, las autoridades también solicitaron información a Migración Colombia sobre las personas relacionadas con el caso. Una de las respuestas entregadas al fiscal señala que el ciudadano extranjero que estuvo con Natalia en el edificio abandonó Colombia hace tres días. Se trata de un hombre oriundo de Inglaterra que ahora forma parte de las líneas de investigación.

(Lea también: Misterio en trabajo de Natalia Villalba, mujer hallada muerta en edificio de Bogotá; su mamá dio detalles)

Mientras avanzan las pesquisas, la familia de Natalia asegura desconocer si la joven mantenía relaciones cercanas con ciudadanos extranjeros. Su madre afirmó que espera conocer más detalles a través de la declaración de Cristina, identificada como una de las mejores amigas de la víctima, quien podría aportar información clave sobre el ciudadano británico y los últimos días de Natalia antes de su muerte.

* Pulzo.com se escribe con Z