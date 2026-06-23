La desaparición del celular de Natalia Villalba Angarita se convirtió en una de las piezas clave de la investigación que adelantan las autoridades tras el hallazgo de su cuerpo dentro de una maleta en un edificio del barrio Chicó, en el norte de Bogotá. A más de 24 horas del macabro descubrimiento, la ubicación del dispositivo sigue siendo un misterio y podría aportar información determinante para esclarecer lo ocurrido.

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Natalia, una mujer de 36 años oriunda de Cúcuta, fue encontrada sin vida en el edificio Morph. De acuerdo con las primeras indagaciones, en los días previos habría compartido con dos ciudadanos extranjeros, uno estadounidense y otro británico, en el apartamento 702 del inmueble. Ambos son buscados por las autoridades como parte de las pesquisas.

La madre de la víctima, Claudia Villalba, aseguró que desde el jueves perdió contacto con su hija y que los mensajes y llamadas dejaron de llegar a su teléfono. “Natalia vivía hace 17 años en Bogotá, hablábamos frecuentemente, pero desde el jueves no me respondió. Tampoco le entraban los mensajes ni las llamadas“, afirmó en declaraciones entregadas a El Tiempo.

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Uno de los datos que más llamó la atención de la familia y de los investigadores es que, pese a que el computador personal de Natalia sí fue encontrado en la habitación donde residía temporalmente, su celular no apareció. “El computador estaba en su habitación, pero el teléfono aún no aparece“, reveló su madre, en una declaración que podría marcar el rumbo de la investigación.

Para los investigadores, el dispositivo podría contener conversaciones, registros de llamadas, ubicaciones y datos sobre las personas con las que Natalia tuvo contacto en los días previos a su muerte. Por esa razón, la ausencia del celular es vista como un elemento relevante dentro del caso y una posible pista sobre lo que ocurrió antes del crimen.

La familia permanece a la espera de nuevos avances por parte de la Fiscalía, que aún no ha entregado el cuerpo de la víctima. Mientras tanto, una de las diligencias más importantes es la declaración de una de las mejores amigas de Natalia, quien podría aportar información sobre los dos extranjeros que estuvieron con ella y ayudar a reconstruir sus últimos movimientos.

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Según relató su madre, Natalia se encontraba alojada en el apartamento 702 desde hacía algunas semanas mientras buscaba una vivienda definitiva para mudarse. Además, aseguró que la joven viajaba con frecuencia al exterior, aunque desconocía si mantenía algún vínculo cercano con ciudadanos extranjeros. Entretanto, la búsqueda del celular desaparecido se mantiene como una de las prioridades de las autoridades para intentar resolver el caso.

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