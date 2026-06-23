La investigación por el escabroso hallazgo de una mujer sin vida dentro de una maleta en el norte de Bogotá dio un giro definitivo en las últimas horas. El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación logró recopilar nuevas piezas del rompecabezas que rodean la muerte de Natalia Villalba Angarita, una joven oriunda de Cúcuta, Norte de Santander. El caso, que inicialmente apuntaba a un entorno de alquiler temporal tradicional, ahora concentra sus esfuerzos en un complejo entramado de movimientos internacionales que ubica a dos ciudadanos extranjeros bajo la estricta lupa de las autoridades judiciales.

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A través del análisis de las plataformas de hospedaje y los registros de ingreso del edificio Morph, ubicado en el exclusivo sector de El Virrey, en la localidad de Chapinero, los peritos lograron estructurar una línea de tiempo clave. Natalia Villalba arribó al inmueble el pasado 3 de junio bajo una reserva inicial que se extendió hasta el 7 de junio, periodo en el cual estuvo acompañada por un ciudadano estadounidense proveniente del estado de Texas. Sin embargo, la mujer renovó su estadía en el apartamento hasta el 21 de junio. Fue en esta segunda etapa donde apareció un nuevo elemento que podría ser determinante para esclarecer el crimen: un ciudadano de origen británico que ingresó al apartamento el miércoles 17 de junio y abandonó el edificio al día siguiente de manera apresurada.

Los detalles alrededor del hallazgo del cuerpo añaden una alta dosis de frialdad al caso. La trabajadora encargada del aseo ingresó al apartamento el lunes 22 de junio al percatarse de que el tiempo de alquiler había expirado y no obtenía respuesta de los residentes. Al revisar el baño de la habitación, la mujer se topó de frente con la maleta junto a la ducha. El dato que llamó la atención de los investigadores es que la llave de la ducha permanecía completamente abierta al momento del ingreso de las autoridades, presuntamente en un intento por alterar la escena o borrar rastros biológicos, según indicó Noticias Caracol.

El material audiovisual de las cámaras de seguridad del edificio se convirtió en la prueba reina para el CTI. En uno de los videos recuperados por los investigadores se observa detalladamente al ciudadano británico trasladando varias sábanas hacia la zona de lavandería del inmueble pocas horas antes de desaparecer del radar de la administración. Este video ya es cotejado por los peritos forenses junto con el rastreo de huellas dactilares y fluidos biológicos recolectados en las paredes y el piso de la habitación 702, de acuerdo con El Tiempo.

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Durante la inspección judicial del apartamento, las autoridades también encontraron elementos personales de la víctima que permitieron confirmar plenamente su identidad, destacándose el hallazgo de dos pasaportes (uno vigente y otro vencido). Los sellos migratorios impresos en estos documentos evidencian que la joven cucuteña registraba una intensa actividad de viajes recientes al exterior, incluyendo varios desplazamientos a España. Aunque la Fiscalía aún no ha vinculado formalmente a ninguna persona al proceso penal ni ha emitido órdenes de captura, tanto el ciudadano texano como el británico son considerados personas de alto interés para la justicia, mientras se esperan los resultados de la necropsia de Medicina Legal que determine la causa exacta de la muerte.

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