Un escabroso hallazgo sacudió el norte de Bogotá el mediodía de este lunes 22 de junio, transformando la tranquilidad del exclusivo sector de Chicó Norte en el epicentro de una urgente investigación judicial. El cuerpo sin vida de una mujer fue encontrado en el interior de una maleta dentro de un edificio residencial, lo que desató una movilización inmediata de los cuerpos de inteligencia. Los hechos, que son tratados de manera preliminar como una muerte violenta, se concentran específicamente en el apartamento 702, ubicado en el séptimo piso del edificio Morph, sobre la calle 95 con carrera 21, en la localidad de Chapinero.

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La macabra escena fue descubierta por una trabajadora encargada de las labores de limpieza del inmueble. Al ingresar al apartamento para adelantar sus tareas habituales, la mujer se topó con el equipaje en el sector del baño y, al percatarse de la situación, dio aviso inmediato a la línea de emergencia y a los encargados de la seguridad. Minutos después, un equipo especial del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación y de la Policía Metropolitana de Bogotá asumió el control del lugar para realizar la inspección técnica del cadáver, recolectar material probatorio forense y asegurar los registros de cámaras del edificio.

Tras la conmoción generada, la empresa encargada de la administración de la copropiedad, Administrando Espacios S.A.S., emitió un comunicado oficial confirmando que el lamentable suceso ocurrió dentro de sus instalaciones. La firma enfatizó que desde el primer minuto han brindado total colaboración a los peritos judiciales, aunque se abstuvieron de suministrar datos específicos sobre los huéspedes debido a la reserva legal que cobija el proceso. Por su parte, fuentes de la Fiscalía confirmaron que el apartamento en mención operaba bajo la modalidad de alojamiento temporal a través de plataformas digitales tipo Airbnb, un factor que complejiza el rastreo debido al alto flujo diario de ocupantes, según informó El Tiempo.

A pesar de que el cuerpo fue trasladado al Instituto Nacional de Medicina Legal sin una identificación oficial, las primeras pistas apuntan a que la víctima sería una mujer oriunda de Cúcuta, Norte de Santander, identificada preliminarmente como Natalia Villalba, quien figuraría como la persona que solicitó el arrendamiento del espacio. La línea investigativa más fuerte de las autoridades se centra en la reconstrucción minuciosa de los movimientos de entrada y salida del edificio durante los últimos días, enfocándose de manera especial en el rastro de un ciudadano extranjero de origen británico, quien habría sido la última persona vista en compañía de la mujer y que ahora es buscado activamente, de acuerdo con el periódico.

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Los últimos detalles conocidos por los investigadores del CTI revelan el hallazgo de dos pasaportes dentro del apartamento 702. Los registros de la plataforma de alojamiento arrojan que el inmueble tuvo una primera reserva vinculada a un ciudadano estadounidense entre el 3 y el 7 de junio, la cual posteriormente fue renovada para el periodo del 7 al 21 de junio, coincidiendo con el ingreso del ciudadano británico. Aunque hasta el momento no existen personas formalmente vinculadas ni capturadas por el homicidio, la Fiscalía mantiene a dos personas bajo la condición de indiciados mientras los dictámenes forenses determinan las causas exactas del fallecimiento, según el rotativo.

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