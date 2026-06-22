Una escena escabrosa se dio a conocer en un hotel del norte de Bogotá este lunes 22 de junio, luego de que hallaran a una mujer sin vida y dentro de una maleta. La situación ocurrió en este establecimiento ubicado en la calle 95 con carrera 21, por el sector de El Virrey de la localidad de Chapinero.

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Según la información que dio la Policía a Noticias Caracol, la víctima, cuyo nombre no ha sido identificado, es oriunda de Cúcuta, Norte de Santander. De acuerdo con el noticiero citado, la mujer estaría en una habitación del séptimo piso del lugar donde se presentó el caso.

La ahora fallecido habría ingresado al hotel en compañía de una persona extranjera y proveniente de Estados Unidos. No obstante, el sospechoso (o sospechosa) de los hechos huyó del lugar y su paradero es un misterio, así como tampoco se ha establecido si es hombre o mujer.

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Por ahora, las autoridades investigan el caso como una muerte violenta y un aparente crimen, especialmente por las aterradoras condiciones en las que hallaron a la mujer. El CTI de la Fiscalía está al frente del caso y cerró la calle donde está el hotel mientras recopilan información y material relevante para seguir con el caso y dar con el paradero del involucrado.

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