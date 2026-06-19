Un nuevo hecho de violencia sacudió a la localidad de Kennedy, en el sur de Bogotá. Un ataque con arma de fuego registrado en vía pública dejó dos personas muertas y otras dos gravemente heridas, en un caso que ya es materia de investigación por parte de las autoridades judiciales.

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De acuerdo con información divulgada por ‘Gatonoticias’, el hecho ocurrió en el sector conocido como La Chucua, en la calle 41 sur con carrera 61 D, donde un grupo de vecinos se encontraba compartiendo y conversando en el espacio público.

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Según las primeras versiones conocidas, varias personas permanecían reunidas en el lugar cuando fueron sorprendidas por sujetos que se movilizaban en motocicleta. En ese momento, el acompañante del vehículo habría desenfundado un arma de fuego y comenzó a disparar contra el grupo.

Tras el ataque, conocidos y habitantes del sector auxiliaron a los lesionados y los trasladaron rápidamente a centros asistenciales para recibir atención médica. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal de salud, dos de las víctimas fallecieron debido a la gravedad de las heridas.

Las personas fallecidas fueron identificadas preliminarmente como E. Junca Rico, de 44 años, y J. A. Vargas, de 33 años.

Entre tanto, las otras dos víctimas —un hombre y una mujer— permanecen bajo atención médica tras resultar con heridas de consideración. Luego del ataque, los responsables escaparon del lugar y hasta el momento no se ha informado sobre capturas relacionadas con el caso.

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Personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) realizó la inspección técnica de los cuerpos y asumió las labores judiciales para esclarecer lo ocurrido, establecer los móviles del crimen e identificar a los autores materiales.

Las autoridades avanzan en la recolección de testimonios y revisión de cámaras del sector para reconstruir la secuencia del ataque.

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