La muerte de Alba Lucía Castañeda, una joven colombiana de 19 años, mantiene abiertas varias líneas de investigación en México y ha generado conmoción entre sus familiares, que hoy esperan respuestas sobre lo ocurrido.

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El hecho se registró el pasado 8 de junio en el barrio Tepito, en la Ciudad de México, cuando la joven se movilizaba en un vehículo junto a un hombre identificado como Iván Darío Nieto Luque, alias ‘Siberiano’.

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De acuerdo con versiones preliminares conocidas por medios de comunicación, ambos fueron interceptados por hombres que se desplazaban en motocicleta y posteriormente recibieron múltiples impactos de arma de fuego. Hasta el momento, las autoridades mexicanas no han confirmado quiénes serían los responsables ni cuáles habrían sido los motivos del ataque.

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Cámaras de seguridad reconstruyen los minutos previos al crimen

Mientras avanzan las investigaciones, grabaciones de seguridad comenzaron a convertirse en una de las principales piezas para reconstruir lo ocurrido. Según información revelada por la Unidad Investigativa de El Tiempo, antes del ataque las dos víctimas habrían sostenido un encuentro con otras personas. Sin embargo, aún no existe claridad sobre el motivo de esa reunión ni sobre una posible relación con el crimen.

En videos que comenzaron a circular posteriormente se observa una motocicleta con dos ocupantes recorriendo varias veces el sector donde se encontraba el vehículo de las víctimas. Las imágenes muestran que los hombres aparentemente observaban el automóvil antes del ataque.

Minutos después, cuando el carro comenzó a movilizarse por el sector de Tepito, los ocupantes de la motocicleta regresaron y abrieron fuego en repetidas ocasiones. Tras los disparos, el vehículo terminó deteniéndose y los atacantes escaparon del lugar.

SIN DOCUMENTOS, SIN IDENTIFICACIONES, SALIERON del BARRIO… los CAZARON y los BAJARON

Así cazaron 2 tipos en moto a la pareja q iba en ese auto.

Pasaron, confirmaron q eran ellos y regresaron a disparar.

Hasta esta tarde nadie los ha identificado.@SSC_CDMX y @FiscaliaCDMX… pic.twitter.com/Q7NZgTlvVB — Carlos Jiménez (@c4jimenez) June 9, 2026

Otro ángulo captado por cámaras dejó registrada la reacción de personas que se encontraban cerca del sitio al momento de escuchar las detonaciones, aunque el registro audiovisual no permite observar completamente lo ocurrido después.

En medio del dolor, el padre de Alba Lucía habló sobre las últimas conversaciones que sostuvo con su hija. En declaraciones entregadas a Citytv, José Castañeda aseguró que la joven llevaba cerca de cuatro meses en México y que, según conocía, existía la intención de iniciar un proyecto comercial.

“Ella me había confirmado que estaría de vacaciones y que en un mes volvía, pero desgraciadamente fue el paseo de la muerte”, expresó.

El padre también manifestó dudas sobre si el ataque pudo estar dirigido contra el hombre que acompañaba a su hija, aunque aclaró que se trata únicamente de una inquietud personal y no de una hipótesis confirmada por las autoridades.

“De pronto él sí la quería ayudar, pero tenía su problema y por su causa murió mi hija”, afirmó.

Además, sostuvo que, según la información que ha logrado conocer, varios hombres armados habrían participado en el ataque.

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Mientras continúa la investigación judicial en México, familiares de Alba Lucía adelantan los trámites para repatriar el cuerpo de la joven.

De acuerdo con información conocida por El Tiempo, ya se realizaron los pagos correspondientes ante una funeraria en Colombia para permitir el regreso de sus restos. Por ahora, las autoridades mexicanas mantienen la revisión de cámaras, testimonios y demás elementos probatorios para establecer qué ocurrió realmente y determinar si existía algún antecedente o amenaza relacionada con el caso.

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