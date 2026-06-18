Por: Blu Radio

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Hay conmoción en Cartagena por el asesinato de un exsargento de la Policía en lo que sería un caso de linchamiento en el barrio Olaya Herrera, en el suroriente de esta ciudad.

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De acuerdo con el reporte de la Policía de Cartagena, Norberto Pérez Salas, de 58 años y pensionado de la institución desde 2016, habría llegado a este sector de la ciudad en compañía de otra persona, en busca de varios sujetos que, minutos antes, presuntamente habían intentado cometer un hurto.

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En medio de una confrontación con un grupo de personas que se encontraba en el sector, según indicó la autoridad en su informe, una patrulla llegó hasta el lugar y detuvo a Pérez Salas y su acompañante, quienes portaban una pistola. Sin embargo, cuando los uniformados intentaban trasladarlos a un CAI, una turba se abalanzó contra ellos y agredió brutalmente al sargento pensionado hasta causarle la muerte.

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“En momentos en que iban a trasladar a los sujetos hacia el CAI más cercano, según lo manifestado por los uniformados, varias personas presentes se abalanzaron contra la patrulla con el fin de arrebatarles a los capturados. Uno de los detenidos fue agredido por varios individuos con objetos contundentes (piedras), falleciendo en el lugar de los hechos”, detalló la Policía Metropolitana.

Tras la alteración del orden público, a pocos metros de donde se realizaba el velorio de una de las víctimas de un sicariato durante el puente festivo, la Policía confirmó la captura de cuatro personas, entre ellas tres jóvenes que, presuntamente, habrían participado en el homicidio del exsargento.

“En total, cuatro personas fueron capturadas: tres presuntos implicados en el homicidio y en la agresión contra los policías, y una cuarta por el presunto delito de porte ilegal de armas de fuego. Este último habría llegado al lugar en compañía del hoy fallecido. Todos fueron presentados ante la Fiscalía General de la Nación, a la espera de que se defina su situación judicial”, agregaron.

En redes sociales, familiares y amigos del exsargento publicaron diversos mensajes de apoyo y consternación.

“Policía de los buenos, de los que no gustaba de bandidos. Quien lo conoció sabe que fue un policía con honores”, se lee en uno de los mensajes difundidos por sus allegados.

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El coronel Carlos Nieto, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Cartagena, hizo un llamado a no tomar justicia por mano propia y a respetar la vida.

“Insistimos en el llamado a la comunidad para no tomar justicia por mano propia, a respetar la vida, a ser más tolerantes. La invitación es a denunciar y a cooperar para capturar y judicializar a todos los responsables de estos comportamientos que atentan contra la seguridad y la convivencia en la ciudad de Cartagena”.

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